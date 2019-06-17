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    Жизнь

    Пришла в себя после развода: Ани Лорак закрутила новый роман

    • Розсилка
    Егор Глеб и Ани Лорак - Пришла в себя после развода: Ани Лорак закрутила новый роман
    Егор Глеб и Ани Лорак

    И это не Сергей Лазарев!

    41-летняя Ани Лорак рассекретила своего возлюбленного. Певица начала встречаться с 26-летним другом Егора Крида. 

    Егор Глеб занимает должность саунд-продюсера в лейбле Тимати Black Star. Поклонники уже давно подозревали, что у исполнительницы начались отношения с этим молодым человеком. Теперь звезда решила подтвердить свой роман.

    Ани поделилась трогательным снимком с Егором. Звезда нежно обнимает его, прикрыв глаза. «Доброго, теплого вечера!» — написала певица в Instagram.

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    Доброго, тёплого вечера!

    Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

    Подписчики звезды порадовались за изменения в ее личной жизни. Ани не переживает за разницу в возрасте со своим новым избранником, а наслаждается новыми отношениями.

    Стоит отметить, что вчера певица еще раз подтвердила в соцсети, что в ее жизни все наладилось. 


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    Каролина опубликовала снимок, на котором позирует сама в секси-шортах и стильной майке и коротко подписала фото с помощью хештэга «#явлюбви».

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