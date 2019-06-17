Пришла в себя после развода: Ани Лорак закрутила новый роман



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Егор Глеб и Ани Лорак

И это не Сергей Лазарев!

41-летняя Ани Лорак рассекретила своего возлюбленного. Певица начала встречаться с 26-летним другом Егора Крида.

Егор Глеб занимает должность саунд-продюсера в лейбле Тимати Black Star. Поклонники уже давно подозревали, что у исполнительницы начались отношения с этим молодым человеком. Теперь звезда решила подтвердить свой роман.

Ани поделилась трогательным снимком с Егором. Звезда нежно обнимает его, прикрыв глаза. «Доброго, теплого вечера!» — написала певица в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Доброго, тёплого вечера! Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 14 Июн 2019 в 11:30 PDT

Подписчики звезды порадовались за изменения в ее личной жизни. Ани не переживает за разницу в возрасте со своим новым избранником, а наслаждается новыми отношениями.

Стоит отметить, что вчера певица еще раз подтвердила в соцсети, что в ее жизни все наладилось.





Каролина опубликовала снимок, на котором позирует сама в секси-шортах и стильной майке и коротко подписала фото с помощью хештэга «#явлюбви».