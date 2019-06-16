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    Что известные киноперсонажи купили бы в магазине?

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    Что известные киноперсонажи купили бы в магазине?
    boredpanda.com

    31-летняя иллюстратор решила представить, что известные персонажи кино- и мультфильмов могли бы купить в супермаркете

    Линда Будербала — 31-летняя художница, иллюстратор, дизайнер персонажей и арт-директор в Marcel WW из Франции, которая рисует с тех пор, как себя помнит.

    Ранеее она поменяла местами питомцев известных персонажей, распределила по цветам персонажей поп-культуры и придумала новых персонажей, объединив в них черты двух известных героев.

    Теперь она вновь решила вернуться к героям своего детства и представила, что они могли себе купить, если бы пришли в супермаркет.

    «Я уверена, что мои любимые герои тоже время от времени нуждаются в шопинге. Итак, я задалась вопросом, что они могли бы купить в супермаркете в условиях массового рынка и товарах легкой досягаемости»,— прокомментировала художница свою идею в Instagram.

    Так, женщина-кошка обязательно бы приобрела себе наполнитель для кошачьего туалета, клоун Пеннивайз - красные воздушные шары, Робот-сгибальщик Бендер - пиво, а Чубакка купил бы шампунь.

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    Что известные киноперсонажи купили бы в магазине?

    «Вот результат моего воображения! Скажи мне, что ты покупаешь, и я скажу, кто ты …»

    Джерело: boredpanda.com

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