Что известные киноперсонажи купили бы в магазине?



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boredpanda.com

31-летняя иллюстратор решила представить, что известные персонажи кино- и мультфильмов могли бы купить в супермаркете

Линда Будербала — 31-летняя художница, иллюстратор, дизайнер персонажей и арт-директор в Marcel WW из Франции, которая рисует с тех пор, как себя помнит.

Ранеее она поменяла местами питомцев известных персонажей, распределила по цветам персонажей поп-культуры и придумала новых персонажей, объединив в них черты двух известных героев.

Теперь она вновь решила вернуться к героям своего детства и представила, что они могли себе купить, если бы пришли в супермаркет.

«Я уверена, что мои любимые герои тоже время от времени нуждаются в шопинге. Итак, я задалась вопросом, что они могли бы купить в супермаркете в условиях массового рынка и товарах легкой досягаемости»,— прокомментировала художница свою идею в Instagram.

Так, женщина-кошка обязательно бы приобрела себе наполнитель для кошачьего туалета, клоун Пеннивайз - красные воздушные шары, Робот-сгибальщик Бендер - пиво, а Чубакка купил бы шампунь.

«Вот результат моего воображения! Скажи мне, что ты покупаешь, и я скажу, кто ты …»

Джерело: boredpanda.com