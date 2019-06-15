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    Фото

    Работяга из Техаса пародировал клишированные фото из Instagram и стал звездой соцсети

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    Работяга из Техаса пародировал клишированные фото из Instagram и стал звездой соцсети
    boredpanda.com

    Омар из Остина, штат Техас, захватил Instagram, как торнадо, хотя он совсем недавно узнал, кто такие инфлюенсеры и с чем их едят

    Веселый мужчина по имени Омар впервые познакомился с Instagram и его трендами только в начале мая 2019 года. Заметив, что многие фото популярных блогеров выглядят одинаково, он решил, что и сам сможет создавать подобный контент.

    Как сказал Омар, дочка поведала ему что такое «инфлуенсер» - человек, который используют соцсети для того, чтобы извлечь из этого выгоду (реклама брендов и т.д.). Так веселый папаня решил, что он ничем не хуже блогеров и Instagram-моделей, даже несмотря на то, что он - самый обыкновенный строитель.

    С помощью своей дочери Барбары Омар создал себе Instagram-аккаунт и начал публиковать там снимки с работы, которые полностью копировали популярные фото в соцсети.

    Так, на одной из фотографий была подборка его личных вещей: вместо косметики и одежды — рабочая каска, жилет, перчатки, защитные очки и термос.

    Долго ждать популярности не пришлось: всего за месяц пародийные фото простого американского строителя сделали его звездой.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Омар опубликовал свою первую фотографию 4 мая, и у него уже 377 тысяч подписчиков.

    Джерело: boredpanda.com

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