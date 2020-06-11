Происхождение — не главное. В Испании семья кошек приютила морскую свинку (фото)



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Теперь животные постоянно обнимаются.

Семья в Испании приютила лысую морскую свинку, сообщает Metro. Однако история не была бы такой интересной, если бы эта семья не была кошачьей.

Полугодовалую свинку по имени Луис приняли в свой круг четыре кошки-сфинкса, живущие со своей хозяйкой Оксаной Батакиене в городе Эстепона.

«Кошки сразу же приняли Луиса в свою семью, они считают его своим братом. Кошки-сфинксы уникальны, они очень общительны, дружелюбны и очень умны, даже больше, чем можно подумать. А теперь у нас есть еще и Луис, который приносит в нашу семью немного смеха, улыбок и хороших эмоций», — рассказала хозяйка.

По ее словам, Луис постоянно обнимается с кошками на диване или залезает им на спину. Она рассказала, что морские свинки очень социальные животные и очень любят быть в компании.

Однако, по словам Батакиене, у Луиса сложные взаимоотношения с котом по имени Ранго-Рамзес. Тот очень нервничает в присутствии Луиса и боится его.