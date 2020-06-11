Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)



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Иса часто рисует животных из приютов, чтобы тех поскорее взяли домой

Художница из Нидерландов по имени Иса перерисовывает понравившихся ей домашних животных, обнаруженных в Инстаграме, в диснеевской стилистике, превращая их в героев мультиков.

Разумеется, симпатичность реальных животных не перебить, но тем не менее любоваться коллажами реальность/Дисней можно очень долго, ведь это настоящее удовольствие!

Иса часто рисует животных из приютов, чтобы тех поскорее взяли домой, в том числе тех, у кого есть дефекты — ведь любой зверёк надеется на то, что его будут любить и содержать в хороших условиях.