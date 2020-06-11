  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)

    • Розсилка
    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)

    Иса часто рисует животных из приютов, чтобы тех поскорее взяли домой

    Художница из Нидерландов по имени Иса перерисовывает понравившихся ей домашних животных, обнаруженных в Инстаграме, в диснеевской стилистике, превращая их в героев мультиков.

    Разумеется, симпатичность реальных животных не перебить, но тем не менее любоваться коллажами реальность/Дисней можно очень долго, ведь это настоящее удовольствие!

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)
    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)
    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)
    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)
    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)
    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)
    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)
    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)
    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)
    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)
    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)
    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)
    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)
    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)
    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)
    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)
    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)
    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)
    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)
    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)
    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)
    Художница превращает домашних животных в диснеевских героев (фото)

    Иса часто рисует животных из приютов, чтобы тех поскорее взяли домой, в том числе тех, у кого есть дефекты — ведь любой зверёк надеется на то, что его будут любить и содержать в хороших условиях.

     Читайте также: Финалистка «Мисс Вселенной» в нижнем белье снялась в запрещенном фотосете в Дубае

     

     

    фотография животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ