Дочки звездных родителей, которые похожи на них как две капли воды (фото)



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Дева Кассель и Моника Беллучи

Собрали фото звезд со своими дочерьми

Когда рождается ребенок, вся семья спорит о том, на кого он больше похож. Когда рождается ребенок у знаменитостей, весь мир спорит о том, на кого он больше похож! Но иногда эти споры бессмысленны, ведь дети так похожи на своих звездных родителей, что даже не нуждаются в представлении.

Сегодня мы собрали для вас фото 15 звезд со своими дочерьми, глядя на которые вопрос о сходстве отпадет сам собой. Приготовьтесь, генетика вновь решила вас удивить!

Ранее мы писали о старшей дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя - Деве Кассель. Ей всего 15 лет, а девочка уже пользуется повышенным вниманием общественности, и неспроста. Юную Деву постоянно сравнивают с мамой и пророчат ей большое будущее.

Дева наполовину итальянка, наполовину француженка, что не могло не отразиться на ее внешности. Высокий рост (180 см), женственная фигура, длинные черные волосы, выразительные глаза, пухлые губы и милая улыбка - многие пророчат ей карьеру модели. К слову, девушка время от времени принимает участие в съемках, демонстрируя свое умение позировать перед камерой.