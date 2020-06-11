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    Жизнь

    Дочки звездных родителей, которые похожи на них как две капли воды (фото)

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    Дева Кассель и Моника Беллучи - Дочки звездных родителей, которые похожи на них как две капли воды (фото)
    Дева Кассель и Моника Беллучи

    Собрали фото звезд со своими дочерьми

    Когда рождается ребенок, вся семья спорит о том, на кого он больше похож. Когда рождается ребенок у знаменитостей, весь мир спорит о том, на кого он больше похож! Но иногда эти споры бессмысленны, ведь дети так похожи на своих звездных родителей, что даже не нуждаются в представлении.

    Сегодня мы собрали для вас фото 15 звезд со своими дочерьми, глядя на которые вопрос о сходстве отпадет сам собой. Приготовьтесь, генетика вновь решила вас удивить!

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    Мила Йовович и Эвер Габо Андерсон
    Зои Кравиц и Лиза Боне
    Кайя Гербер и Синди Кроуфорд
    Дева Кассель и Моника Беллучи
    Мадонна и Лурдес Мария Чикконе-Леон
    Майя Хоук и Ума Турман
    Джулианна Мур и Лив Фрейндлих
    Брэд Питт и Шайло (Джон) Джоли-Питт Сейчас Шайло совершает трансгендерный переход и просит называть себя Джоном. Многие подмечают, что Джон также похож на свою маму Анджелину Джоли
    Том Круз и Сури Круз
    Мэми Гаммер и Мерил Стрип
    Гвинет Пэлтроу и Апл Мартин
    Дочки звездных родителей, которые похожи на них как две капли воды (фото)
    Ева Амурри и Сьюзен Сарандон
    Голди Хоун и Кейт Хадсон
    Сэди Мадисон Сэндлер и Адам Сэндлер

    Ранее мы писали о старшей дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя - Деве Кассель. Ей всего 15 лет, а девочка уже пользуется повышенным вниманием общественности, и неспроста. Юную Деву постоянно сравнивают с мамой и пророчат ей большое будущее.

    Дева наполовину итальянка, наполовину француженка, что не могло не отразиться на ее внешности. Высокий рост (180 см), женственная фигура, длинные черные волосы, выразительные глаза, пухлые губы и милая улыбка - многие пророчат ей карьеру модели. К слову, девушка время от времени принимает участие в съемках, демонстрируя свое умение позировать перед камерой.

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