  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Путин работал таксистом, но ему «неприятно об этом вспоминать»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Эх, прокачу! - Путин работал таксистом, но ему «неприятно об этом вспоминать»
    Эх, прокачу!
    фото из открытых источников

    Журналисты вспоминают, что несколько лет назад он уже говорил, что был готов уйти в таксисты

    В 90-е годы президент Путин подрабатывал частым извозом, сообщает российская пресса. Правда, сам бывший «таксист» говорит, что ему неприятно об этом вспоминать. Мол, в те годы не знал, что делать, потому что нужно было кормить жену и двух дочерей.

    Журналисты вспоминают, что несколько лет назад он уже говорил, что был готов работать таксистом в 90-е, после того, как мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак проиграл губернаторские выборы (Путин тогда занимал должность главы предвыборного штаба).

    Ранее мы писали, что Олимпийская чемпионка Екатерина Серебрянская собралась ехать в Москву в гости в российской спортсменке Алине Кабаевой. Как известно, Кабаеву много лет считают «тайной женой» Путина, по неофициальной информации, у них трое общих детей.

    Во вторник «подруги» Кабаева и Серебрянская примут участие в съемках программы «Вечерний Ургант». В соцсетях Екатерины Серебрянской о московских «гастролях» – ни слова.

    Читайте также:

    Теги: дети президент Путин такси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путин работал таксистом, но ему «неприятно об этом вспоминать»