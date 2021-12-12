Путин работал таксистом, но ему «неприятно об этом вспоминать»

Журналисты вспоминают, что несколько лет назад он уже говорил, что был готов уйти в таксисты

В 90-е годы президент Путин подрабатывал частым извозом, сообщает российская пресса. Правда, сам бывший «таксист» говорит, что ему неприятно об этом вспоминать. Мол, в те годы не знал, что делать, потому что нужно было кормить жену и двух дочерей.

Журналисты вспоминают, что несколько лет назад он уже говорил, что был готов работать таксистом в 90-е, после того, как мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак проиграл губернаторские выборы (Путин тогда занимал должность главы предвыборного штаба).

Ранее мы писали, что Олимпийская чемпионка Екатерина Серебрянская собралась ехать в Москву в гости в российской спортсменке Алине Кабаевой. Как известно, Кабаеву много лет считают «тайной женой» Путина, по неофициальной информации, у них трое общих детей.

Во вторник «подруги» Кабаева и Серебрянская примут участие в съемках программы «Вечерний Ургант». В соцсетях Екатерины Серебрянской о московских «гастролях» – ни слова.