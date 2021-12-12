Заборона пластикових пакетів і скандал із замом міністра. Топ-10 новин тижня

Вартість кульків тепер різнитиметься від 2 до 3 грн

«Главком» зібрав головні новини за останні сім днів

Минулого тижня український інфопростір збурили новини про переговори Путіна та Байдена, моторошну аварію на Чернігівщині та скандал, у який втрапив заступник міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Крім того, обговорювали також новини, пов’язані із коронавірусом, тарифами та забороною пластикових пакетів. «Главком» зібрав для вас найважливіші події минулих семи днів.

Держзрада Януковича: Верховний суд залишив вирок у силі

Верховний суд України залишив у силі вирок судів першої та апеляційної інстанцій у справі про держзраду президента-утікача Віктора Януковича – 13 років позбавлення волі. Таке рішення Верховний суд ухвалив у понеділок, розглянувши скарги захисту Януковича по суті.

Скільки українці платитимуть за газ, світло і воду

В Україні у 2022 році суттєво зростуть тарифи на газ, електроенергію, гарячу воду та опалення, а рівень інфляції становитиме 8%. Про це йдеться у консенсус-прогнозі Мінекономіки.

За даними консенсус-прогнозу, ціни збільшаться на:

газ – 20%,

гарячу воду та опалення – 16%,

електроенергію – 17,5%

Розмова Байдена і Путіна тривала дві години

Президент США Джозеф Байден провів сьогодні відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

При цьому наголошується, що Байден підтвердив свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і закликав до деескалації і повернення до дипломатії. Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

Масштабна ДТП під Черніговом: загинули 13 осіб

7 грудня у Чернігівській області неподалік села Брусилів у вівторок вранці маршрутка зіткнулась із вантажівкою. Зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом «Чернігів-Сосниця» сталося о 7:55 на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч. У результаті аварії загинули 13 осіб.

Наступного дня поліція повідомила про затримання водія вантажівки. Він також постраждав і перебував в лікарні під охороною. Пізніше Новозаводський районний суд відправив водія під варту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Тисяча за вакцинацію: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про виділення українцям по тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу. Закон вносить зміни до держбюджету на 2021 рік (законопроєкт №6297), яким виділяється 8 млрд грн на надання допомоги у рамках програми «єПідтримка». На сторінці законопроєкту №6297 йдеться, що 7 грудня закон підписав голова Верховної Ради, а 8 – президент.

У Львові попрощалися із зв’язковою УПА Ольгою Ільків

У Львові сьогодні, 8 грудня, попрощалися зі зв’язковою УПА Ольгою Ільків, яка померла 6 грудня на 102 році життя. На церемонія прощання з Ольгою Ільків прийшли політики, побратими, рідні, друзі, знайомі та просто небайдужі львів’яни. Зв’язкову УПА поховали на Меморіалі воїнів УПА на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, відома львів’янка, зв’язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича Ольга Ільків померла на 102 році життя 6 грудня. Ольга Ільків – зв’язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича (псевда Роксоляна, О. Звіробій), політув’язнена, 14 років провела в радянських тюрмах.

В Україні з 9 грудня розширили перелік професій для обов'язкової Covid-вакцинації

З 9 грудня в Україні почав діяти новий розширений перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов’язковою.

Перелік обов’язкових для вакцинації професій поповнять:

працівники підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

працівники установ та закладів, що надають соціальні послуги;

працівники закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

працівники підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця та інші).

Пластикові пакети під забороною. Як виконують закон київські магазини?

Відсьогодні, з 10 грудня, почав діяти закон щодо обмеження використання пластикових пакетів. Тож, безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів у магазинах заборонено.

Вартість кульків тепер різнитиметься від 2 до 3 грн в залежності від форми та щільності.

Заступник Монастирського поскандалив з правоохоронцями

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську. Урядовцю не сподобалося прохання показати документи.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє, що ініціював перед прем'єр-міністром України і урядом проведення розслідування інциденту на блокпосту в Донецькій області за участю свого заступника Олександра Гогілашвілі. Пізніше Олександр Гогілашвілі заявив, що хоче вибачитися за надмірну емоційність

«Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім'я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню», – написав заступник міністра.

Також з'ясувалося, що у жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський нагородив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі орденом «За заслуги»» III ступеня.

Сільська вчителька з Волині єдина написала радіодиктант без помилок

Радіодиктант національної єдності без жодної помилки написала Галина Шура з села Комарове Ковельського району Волинської області. У листі вона написала, що працює у загальноосвітній школі – дитсадку. З однією помилкою написали Надія Палій з Львівської області, Максим Слюсаревський з Києва та Юлія Шекет (Тишко).