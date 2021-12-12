Зеленський просить уряд звільнити Гогілашвілі

Зеленський звернувся до Кабінету Міністрів і міністра внутрішніх справ з пропозицією звільнити скандального заступника глави МВС

Президент Володимир Зеленський просить Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника Міністерства внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі у зв’язку з інцидентом за його участю на блокпосту в Донецькій області. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«На мій погляд, на інцидент за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути лише одна реакція. Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником», – наголосив Зеленський.

За його словами, демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності. Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, й тих, хто їм підпорядковується. Без рівності в гідності та у праві на повагу, зазначив він.

«Хай там що, відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини. Незалежно від займаної посади, соціального статусу чи будь-яких інших обставин», – підкреслив президент.

До слова, у жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський нагородив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі орденом «За заслуги»» III ступеня.

Раніше повідомлялося, що заступник голови Міністерства внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі прокоментував свою сварку із правоохоронцями на блокпосту у Краматорську. Він заявив, що хоче вибачитися за надмірну емоційність.

Як відомо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє, що ініціював перед прем'єр-міністром України і урядом проведення розслідування інциденту на блокпосту в Донецькій області за участю свого заступника Олександра Гогілашвілі.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ хочуть надати працівникам поліції можливість підробляти у неробочий час, наприклад в охороні.

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