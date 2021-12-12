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    Серебрянская едет в Москву к Кабаевой: Она моя подруга

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    В интервью российской прессе Серебрянская расхваливает Кабаеву - Серебрянская едет в Москву к Кабаевой: Она моя подруга
    В интервью российской прессе Серебрянская расхваливает Кабаеву
    Фото: instagram.com/serebrianska

    «Подруги» Кабаева и Серебрянская примут участие в съемках программы «Вечерний Ургант

    Как стало известно «Главкому», Олимпийская чемпионка Екатерина Серебрянская собралась в Москву на международный турнир «Небесная грация», который проводит российская спортсменка Алина Кабаева. Как известно, Кабаеву много лет считают «тайной женой» Путина, по неофициальной информации, у них трое общих детей.

    Путину и Кабаевой давно приписывают роман. Фото: открытие источники
    Путину и Кабаевой давно приписывают роман. Фото: открытие источники

    В интервью российской прессе Серебрянская расхваливает Кабаеву: «Я ее помню как младшую подругу, когда мы готовились в составе старшей сборной Советского Союза. Она всегда была очень дружелюбной и улыбчивой. Это очень привлекало. У нее было очевидное лидерство на первых Олимпийских играх, но произошла случайность – обруч вылетел из рук, это может произойти с каждым. Несмотря на все это, она продержалась следующий цикл – для художественной гимнастики это очень сложно. И стала олимпийской чемпионкой! Алина не опустила руки, у меня это вызывает огромное уважение. Это для меня показатель настоящего характера».

    Во вторник «подруги» Кабаева и Серебрянская примут участие в съемках программы «Вечерний Ургант». Полюбопытствуем и сообщим подробности.

    Анонс предстоящей программы. Фото: instagram.com/vecherniy_urgant
    Анонс предстоящей программы. Фото: instagram.com/vecherniy_urgant

    В соцсетях Екатерины Серебрянской о московских «гастролях» – ни слова.

    Также ранее мы сообщали, что Путина сватают в жены другую титулованную спортсменку.

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    Теги: спорт скандал Иван Ургант Россия Путин Катерина Серебрянська
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    Серебрянская едет в Москву к Кабаевой: Она моя подруга