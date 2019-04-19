Работа мечты: Во дворце королевы Елизаветы II открылась новая вакансия



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Появилась отличная возможность быть поближе к королевской жизни

92-летняя Королева Елизавета II в поисках опытного садовника! Заработная плата больше 18 тысяч фунтов в год, а это примерно 69 фунтов в день. Из плюсов - проживание во дворце и круглосуточное питание. Приветствуется полет фантазии, говорят, королева любит нововведения.

Ранее сообщалось, что Елизавета II посетила службу Royal Maundy. На одну из самых древних церемоний в Англиканской церкви она пришла в сопровождении принцессы Евгении, сообщает Mirror.

Для мероприятия королева выбрала пальто и шляпку ярко-желтого цвета. Из украшений на ней были любимые бриллиантовые серьги и колье из трех ниток, а также традиционная брошь. На этот раз ее сопровождала внучка Евгения (дочь сына королевы, принца Эндрю). Принцесса появилась в платье с зелеными цветами, оборками и со стоячим воротником, фиолетовой шляпке и туфлях в тон головному убору.

Ежегодная королевская служба Maundy прошла в Виндзорском замке. В этих стенах принц Гарри женился на Меган Маркл. Здесь же принцесса Евгения вышла замуж за Джека Бруксбанка.



