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    Жизнь

    Работа мечты: Во дворце королевы Елизаветы II открылась новая вакансия

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    <span>instagram / theroyalfamily</span> - Работа мечты: Во дворце королевы Елизаветы II открылась новая вакансия
    instagram / theroyalfamily

    Появилась отличная возможность быть поближе к королевской жизни

    92-летняя Королева Елизавета II  в поисках опытного садовника! Заработная плата больше 18 тысяч фунтов в год, а это примерно 69 фунтов в день. Из плюсов - проживание во дворце и круглосуточное питание. Приветствуется полет фантазии, говорят, королева любит нововведения.

    Ранее сообщалось, что Елизавета II посетила службу Royal Maundy. На одну из самых древних церемоний в Англиканской церкви она пришла в сопровождении принцессы Евгении, сообщает Mirror.

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    Работа мечты: Во дворце королевы Елизаветы II открылась новая вакансия
    Работа мечты: Во дворце королевы Елизаветы II открылась новая вакансия
    Работа мечты: Во дворце королевы Елизаветы II открылась новая вакансия
    Работа мечты: Во дворце королевы Елизаветы II открылась новая вакансия
    Работа мечты: Во дворце королевы Елизаветы II открылась новая вакансия
    Работа мечты: Во дворце королевы Елизаветы II открылась новая вакансия
    Работа мечты: Во дворце королевы Елизаветы II открылась новая вакансия
    Работа мечты: Во дворце королевы Елизаветы II открылась новая вакансия
    Работа мечты: Во дворце королевы Елизаветы II открылась новая вакансия
    Работа мечты: Во дворце королевы Елизаветы II открылась новая вакансия
    instagram / theroyalfamily

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    Для мероприятия королева выбрала пальто и шляпку ярко-желтого цвета. Из украшений на ней были любимые бриллиантовые серьги и колье из трех ниток, а также традиционная брошь. На этот раз ее сопровождала внучка Евгения (дочь сына королевы, принца Эндрю). Принцесса появилась в платье с зелеными цветами, оборками и со стоячим воротником, фиолетовой шляпке и туфлях в тон головному убору.

    Ежегодная королевская служба Maundy прошла в Виндзорском замке. В этих стенах принц Гарри женился на Меган Маркл. Здесь же принцесса Евгения вышла замуж за Джека Бруксбанка.

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