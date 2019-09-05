«Роман с Ольгой». На «Интере» стартует новое ток-шоу об отношениях мужчин и женщин



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Новый проект с ведущими Ольгой Фреймут и Романом Кадеминым будет выходить на телеканале со вторника по пятницу в 16:00

Героям нужно быть готовыми к любым неожиданностям: журналисты программы обязательно проверяют все факты

Премьера нового ток-шоу об отношениях мужчин и женщин «Роман с Ольгой» состоится на «Интере» 17 сентября. Новый проект с ведущими Ольгой Фреймут и Романом Кадеминым будет выходить на телеканале со вторника по пятницу в 16:00. В каждом выпуске – обсуждение ситуации с мужской и женской позиций. Многие из нас и наших близких такие ситуации переживают в той или иной мере. Многие неудобные темы люди часто обсуждают «за спиной», в проекте «Роман с Ольгой» мы никогда так не будем делать – мы будем все говорить, глядя в глаза героям.

Как отреагирует мужчина, если жена сообщит ему, что устроилась на работу... суррогатной мамой? Что делать влюбленной паре, если мама девушки категорически не приемлет будущего зятя из-за татуировок по всему телу и на лице парня? Чтобы докопаться до истины, ведущие нового ток-шоу – Ольга Фреймут и Роман Кадемин – будут вникать в малейшие детали каждой истории. Также помогут героям разобраться в ситуации авторитетные эксперты: психологи, юристы, сексологи, генетики, репродуктологи, тренеры и другие профильные специалисты.

Название проекта можно прочитать по-разному, но в его основе – имена ведущих. «Мы перебрали много разных идей, – вспоминает Роман Кадемин. – У меня был вариант «Ты и я», к примеру. Но когда на совещании главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин произнес «Роман с Ольгой», стало ясно, что это – 100% попадание. А еще – знак, что для меня этот проект уж точно не случаен».

Роман и Ольга никогда до этого не встречались на съемочной площадке. Они – представители двух кардинально отличающихся взглядов на жизнь. Кроме того, они обладают разным профессиональным бэкграундом и жизненным опытом. Роман вырос в Запорожской области, Ольга – во Львовской. Роман – спортсмен, известный журналист и телеведущий, который говорит на одном языке с самыми титулованными боксерами, футболистами, атлетами мира. Ольга – модель, писательница, популярная ведущая развлекательных телепроектов, а еще – строгий инспектор, гроза заведений сферы обслуживания. Столкновение их точек зрения в студии проекта неизбежно! Но ведь именно в споре рождается истина.

«Рома – це відкриття для мене, – признается Ольга Фреймут. – Він прийшов із серйозної журналістики. Він дуже глибока людина, не поверхнева, відповідальна, яка вміє працювати в прямому ефірі. А ведучі прямого ефіру – це інша категорія. Вони організовані, чіткі, ведучі-спортсмени по суті. А я все сприймаю емоційно і не розумію іноді: ну як можна так реагувати, коли приходять пари, у яких різниця у віці 30 років, або сурогатна мама, яка заробляє гроші своїм материнством? А Роман – чоловік, він стримується, бо є амбасадором усіх чоловіків України. Напевно, таким і має бути ведучий цього ток-шоу. Вчусь у нього зібраності, і… мені подобається цей симбіоз! Я думаю, що глядач теж оцінить наш дует».

Герои программы – люди, которые живут рядом с нами и которые решились рассказать о своей проблеме. Например, как живется паре с разницей в возрасте более 30 лет? К каким проблемам в семье приводит маниакальное желание супруги похудеть? Чем может быть опасно знакомство в Интернете? И какие подводные камни брака с иностранцем?

Героям нужно быть готовыми к любым неожиданностям: журналисты программы обязательно проверяют все факты, а в некоторых случаях – проводят собственное серьезное расследование обстоятельств, о которых рассказывают герои. «Мы не планируем создавать тепличные условия гостям, которые придут в нашу студию, – говорит ведущий программы Роман Кадемин. – Нам важно разобраться: а почему так случилось, почему мы сегодня говорим об этой истории? Мы хотим достучаться до людей, понять, что ими двигало, как они оказались в этой ситуации? Это получилось неосознанно или же они специально к ней шли? И найти какое-то решение этой ситуации».

Так, журналисты программы выяснили, как на самом деле ведет себя в отсутствие жены муж, которого она подозревала в возможном флирте с клиентками. И узнали о том, что скрывает от любимой женщины мужчина, который заявил, что никогда не захочет детей. В процессе подготовки к съемкам ток-шоу готовятся сюжеты, которые помогают раскрыть тему с другой стороны, посмотреть на проблему под другим углом.