Секреты счастливой семейной жизни от Владимира Остапчука: советы звезды



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instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский телеведущий Владимир Остапчук никогда не скрывал свою личную жизнь

В своем фотоблоге он с удовольствием делится семейными кадрами и рассказывает подробности личной жизни. К слову, с женой Еленой Владимир в браке уже 12 лет ‒ солидный срок для представителя шоу-бизнеса. В недавнем интервью ведущий раскрыл секреты семейного счастья их семьи.

Принимая участие в шоу «Танцы со звездами» Остапчук убедился, что танцы играют не последнюю роль в отношениях влюбленных.

«Сейчас я уверен в том, что секрет семейного счастья – давать волю эмоциям и танцевать. Потому что танцы, как это ни странно, очень сильно укрепляют отношения. Особенно латино!» – таким простым, но действенным советом делится Владимир.

Все интересы и занятия шоумена разделяет его супруга Елена. Он всегда чувствует ее поддержку и веру в него.

«Поддержка близких – это вообще одно из самых важных ощущений в жизни. Чем бы я не занимался, какие бы безумства не приходили бы мне в голову, я всегда ощущаю, что любимая жена и дети со мной. Когда в тебя верят – это и есть настоящая радость, а я сделаю все, что в моих силах, чтобы глаза моих детей светились от счастья»,‒ признается артист.

Однако к вопросу воспитания детей супруги подходят по-разному. Каждый имеет свою позицию, но в конечном итоге взаимодополняет друг друга, выстраивая единую линию воспитания.

«Мама никогда не будет папой, папа никогда не будет мамой. Это нормально. Мама всегда воспитывает, папа всегда балует, особенно девочек. Ведь папа сына и папа дочки – это два разных типа пап вообще. Дочь – всегда принцесса, папа приходит, дает конфеты…», ‒ откровенничает Остапчук.

Джерело: tv.ua