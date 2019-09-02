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    Секреты счастливой семейной жизни от Владимира Остапчука: советы звезды

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    Секреты счастливой семейной жизни от Владимира Остапчука: советы звезды
    instagram.com/vova_ostapchuk

    Украинский телеведущий Владимир Остапчук никогда не скрывал свою личную жизнь

    В своем фотоблоге он с удовольствием делится семейными кадрами и рассказывает подробности личной жизни. К слову, с женой Еленой Владимир в браке уже 12 лет ‒ солидный срок для представителя шоу-бизнеса. В недавнем интервью ведущий раскрыл секреты семейного счастья их семьи.

    Принимая участие в шоу «Танцы со звездами» Остапчук убедился, что танцы играют не последнюю роль в отношениях влюбленных.

    «Сейчас я уверен в том, что секрет семейного счастья – давать волю эмоциям и танцевать. Потому что танцы, как это ни странно, очень сильно укрепляют отношения. Особенно латино!» – таким простым, но действенным советом делится Владимир.

    Все интересы и занятия шоумена разделяет его супруга Елена. Он всегда чувствует ее поддержку и веру в него.

    «Поддержка близких – это вообще одно из самых важных ощущений в жизни. Чем бы я не занимался, какие бы безумства не приходили бы мне в голову, я всегда ощущаю, что любимая жена и дети со мной. Когда в тебя верят – это и есть настоящая радость, а я сделаю все, что в моих силах, чтобы глаза моих детей светились от счастья»,‒ признается артист.

    Однако к вопросу воспитания детей супруги подходят по-разному. Каждый имеет свою позицию, но в конечном итоге взаимодополняет друг друга, выстраивая единую линию воспитания.

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    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk

    «Мама никогда не будет папой, папа никогда не будет мамой. Это нормально. Мама всегда воспитывает, папа всегда балует, особенно девочек. Ведь папа сына и папа дочки – это два разных типа пап вообще. Дочь – всегда принцесса, папа приходит, дает конфеты…», ‒ откровенничает Остапчук.

    Джерело: tv.ua

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