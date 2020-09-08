Российского актера посадили на восемь лет за смертельное ДТП



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Российский актер Михаил Ефремов

На оглашение приговора в Пресненский суд Москвы актер приехал без вещей

Российский актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом во вторник, 8 сентября, со ссылкой на судью Пресненского суда Москвы Елену Абрамову сообщает ТАСС.

На оглашение приговора в Пресненский суд Москвы актер приехал без вещей: в руках артиста была только папка с документами. Группа поддержки встречала его у здания суда выкриками «Миша не виноват».

Прокурор просил для Ефремова 11 лет лишения свободы. При этом адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявлял, что его подзащитному грозит от шести до восьми лет колонии общего режима. На последнем заседании суда Ефремов признал вину в смертельном ДТП.

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