Джонни Депп закрутил роман с немецкой моделью, которая моложе него на 24 года (фото)



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Знакомство пары, как сообщают журналисты, состоялось в начале этого года

С момента скандального развода Джонни Деппа и Эмбер Херд актер старался держаться подальше от женщин. Вплоть до недавнего времени в прессе не было никакой информации о личной жизни знаменитости. Однако сейчас, судя по всему, дела у него пошли в гору — уже через месяц он приступит к съемкам в продолжении «Фантастических тварей». Также журналисты Daily Mail сообщают, что в Великобритании, где снимают сиквел, у Джонни появился еще один интерес.

Поговаривают, 57-летний Депп закрутил роман с 33-летней немецкой моделью Софи Германн. Она прославилась благодаря участию в шоу «Золотая молодежь Челси», которое посвящено жизни отпрысков богатых семей в Великобритании.

Знакомство пары, как сообщают журналисты, состоялось в начале этого года. «Софи оставила свой номер телефона на клочке бумаги, просунув его между струн гитары Джонни… Так началось их общение. Им нравилось подолгу разговаривать друг с другом по телефону», — пояснил инсайдер. Свидетели подтверждают, что неоднократно видели пару в одном из лондонских отелей. Неудивительно, что папарацци не заметили рядом с Джонни новую избранницу, ведь в большинстве своем их интересовал только суд.

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