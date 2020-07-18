С улыбкой и со слезами на глазах. Полякова представила новую песню на юбилее у Осадчей



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Певица Оля Полякова

Во время выполнения одного из элементов Полякова сильно повредила ногу

Вчера в Ботаническом саду им. Гришко в рамках большого праздничного концерта, посвященного 15-летию «Светской жизни с Катериной Осадчей» Оля Полякова исполнила живую версию будущего сингла «Белый танец», которую совсем скоро представит своим слушателям в официальном формате. Режиссером одного из самых технически-сложных номеров выступил Герман Ненов. Сложность постановки заключалась не столько в исполнении композиции на абсолютно разных локациях, разделенных друг от друга приличной дистанцией, сколько количеством трюков, выполняемых Олей на хрупких конструкциях, а также большой технической группой, которая размещалась за кадром мизансцен.

Так, во время выполнения одного из элементов Полякова сильно повредила ногу об раму стэди кама, близко работавшего оператора, и сорвала ноготь. Номер пришлось остановить. Для оказания первой медицинской помощи и местной анестезии раны медикам понадобилось всего 10 минут, после чего поп-дива вновь вышла на сцену и продолжила съемку.

В рамках второго номера Оля Полякова исполнила свой неизменный хит «Эй, секундочку», чем вызвала небывалый восторг в звездном партере.