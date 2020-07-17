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    Жизнь

    Дочь скандальной гей-пары миллионеров слишком увлеклась «уколами красоты» (фото)

    • Розсилка
    20-летняя Шаффрон Дрюитт-Барлоу - дочь первой в Великобритании пары геев - Дочь скандальной гей-пары миллионеров слишком увлеклась «уколами красоты» (фото)
    20-летняя Шаффрон Дрюитт-Барлоу - дочь первой в Великобритании пары геев
    instagram.com/saffron_db/

    Шаффрон любит отдыхать на пляжах Майами и часто публикует в своем микроблоге фотографии в купальнике

    Исполнилось 20 лет дочери, родившейся у первой в Великобритании пары геев, ставших биологическими родителями. Шаффрон Дрюитт-Барлоу стала одной из самых известных девушек Великобритании.

    Девушка и ее брат-близнец Аспен появились на свет в 1999 году в семье миллионеров Барри и Тони Дрюитт-Барлоу. Мужчины стали первой гомосексуальной парой в Великобритании, в которой родились дети от суррогатной мамы. Один из мужчин приходится Шаффрон биологическим родителем,  а в ее свидетельстве о рождении записаны оба отца.

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    Дочь скандальной гей-пары миллионеров слишком увлеклась «уколами красоты» (фото)
    Дочь скандальной гей-пары миллионеров слишком увлеклась «уколами красоты» (фото)
    Дочь скандальной гей-пары миллионеров слишком увлеклась «уколами красоты» (фото)
    Дочь скандальной гей-пары миллионеров слишком увлеклась «уколами красоты» (фото)
    Дочь скандальной гей-пары миллионеров слишком увлеклась «уколами красоты» (фото)
    Дочь скандальной гей-пары миллионеров слишком увлеклась «уколами красоты» (фото)
    Дочь скандальной гей-пары миллионеров слишком увлеклась «уколами красоты» (фото)
    Дочь скандальной гей-пары миллионеров слишком увлеклась «уколами красоты» (фото)
    instagram.com/saffron_db/

    Девочка с детства росла в роскоши. Она носит одежду ведущих мировых домов моды, имеет большое количество сумок люксовых брендов и дорогие ювелирные украшения. В ее коллекции есть кольцо Фаберже стоимостью 500 тысяч долларов.

    Шаффрон любит отдыхать на пляжах Майами и часто публикует в своем микроблоге фотографии в купальнике. В отличие от большинства сверстниц девушка не любит ретушировать свои снимки. Брюнетка выступила за бодипозитив, она не стесняется своего тела.

    Еще одно увлечение Шаффрон – чрезмерный автозагар и «уколы красоты». Дочь гей-пары делала себе инъекции для увеличения губ.  Многие критикует ее за чрезмерное увлечение тюнингом, но девушка относится к этому спокойно.

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