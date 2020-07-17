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    Жизнь

    У скандального танцора Полунина «пропал» Путин с груди

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    Украинский танцор балета Сергей Полунин - У скандального танцора Полунина «пропал» Путин с груди
    Украинский танцор балета Сергей Полунин

    Артист отказался назвать страну, в которой ему пришлось замазать татуировку с Путиным

    Украинский танцор балета Сергей Полунин объяснил исчезновение татуировки с лицом президента России Владимира Путина с его груди. Запись со словами артиста опубликовал Telegram-канал газеты «Комсомольская правда» в четверг, 16 июля.

    «Я выставил фотографию, где была замазана татуировка. Я путешествую по разным странам, уважаю их традиции, пожелания разных журналов. Некоторые с политикой не хотят быть связаны. Если меня кто-то просит что-то замазать, то я уважаю традиции и решения той страны, в которой я нахожусь. Та фотография, наверное, была в какой-то стране», — отметил танцор. Он отказался назвать страну, в которой ему пришлось замазать татуировку с Путиным.

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    Ранее в июле артист опубликовал в Instagram снимки, сделанные во время фотосессии. На них у танцора на груди отсутствовало тату с Путиным. В 2018 году Полунин опубликовал в соцсетях фотографию своей татуировки, на которой изображен Путин.

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