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    Жизнь

    Актеры Marvel поддержали мальчика, которого покусали дикие собаки

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    Актеры Marvel поддержали мальчика, которого покусали дикие собаки

    Мальчик защищал от нападения свою младшую сестру

    Звезды «Мстителей» и других фильмов Marvel трогательно поддержали мальчика, пострадавшего в результате нападения диких собак — шестилетний Бриджер Уокер защищал свою четырехлетнюю сестренку. У мальчика остались укусы и глубокие раны, ему пришлось наложить больше 90 швов.

    Как пишет Deadline, послания с добрыми пожеланиями Бриджеру отправили Марк Руффало, Том Холланд и братья Руссо, режиссеры последних двух частей «Мстителей». А Крис Эванс решил поддержать мальчика не только словом, но и делом. Он пообещал отправить Бриджеру щит Капитана Америки.

    Помимо Мстителей с родителями мальчика связались Энн Хэтэуэй, Хью Джекман, Закари Ливай и другие актеры. А семья Бриджера пожелала всем следовать по его стопам, быть героями и оберегать своих близких.

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