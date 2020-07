Актеры Marvel поддержали мальчика, которого покусали дикие собаки

Мальчик защищал от нападения свою младшую сестру

Звезды «Мстителей» и других фильмов Marvel трогательно поддержали мальчика, пострадавшего в результате нападения диких собак — шестилетний Бриджер Уокер защищал свою четырехлетнюю сестренку. У мальчика остались укусы и глубокие раны, ему пришлось наложить больше 90 швов.

Как пишет Deadline, послания с добрыми пожеланиями Бриджеру отправили Марк Руффало, Том Холланд и братья Руссо, режиссеры последних двух частей «Мстителей». А Крис Эванс решил поддержать мальчика не только словом, но и делом. Он пообещал отправить Бриджеру щит Капитана Америки.

Captain America himself has sent a very special message & gift to 6-year-old hero Bridger, who saved his baby sister from a dog attack. (: @nicolenoelwalker/@chrisevans) pic.twitter.com/BX2u6TU1xd