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    Самая молодая лауреатка нобелевской премии показала фото со свадьбы

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    Правозащитница Малала Юсуфзай вместе с мужем - Самая молодая лауреатка нобелевской премии показала фото со свадьбы
    Правозащитница Малала Юсуфзай вместе с мужем
    twitter.com/Malala

    На торжество девушка пришла в нежно-розовом наряде, не закрывая ни волос ни шею

    Лауреат Нобелевской премии и известная пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай вышла замуж в возрасте 24 лет. Небольшая церемония под названием никах состоялась по всем исламским традициям в Бирмингеме, где проживает семья невесты, сообщает «Обозреватель».

    «Сегодня незабываемый день в моей жизни. Мы с Ассером поженились, чтобы до конца жизни быть вместе. Мы отпраздновали небольшую церемонию никах дома в Бирмингеме с нашими семьями. Пожалуйста, помолитесь за нас», – сообщила счастливая невеста в Твиттере.

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    Самая молодая лауреатка нобелевской премии показала фото со свадьбы
    Самая молодая лауреатка нобелевской премии показала фото со свадьбы
    Самая молодая лауреатка нобелевской премии показала фото со свадьбы
    Самая молодая лауреатка нобелевской премии показала фото со свадьбы
    twitter.com/Malala

    На торжество девушка пришла в нежно-розовом наряде, не закрывая ни волос ни шею. Ее муж надел классический костюм-тройку с белой рубашкой и галстуком в цвет платья своей любимой.

    Напомним, впервые Юсуфай прославилась, когда ей было всего 11 лет. Девочка вела блог, в котором продвигала идеи борьбы за качественное и доступное образование для женщин.

    Позже, в 13-летнюю Юсуфай неизвестные выстрелили три раза. Пули попали в голову и шею.

    Шансов на жизнь у девочки было мало, но хирургу удалось спасти ее. После покушения правительство Пакистана приняло решение отправить юную правозащитницу в Великобританию, где она продолжила лечение.

    Впервые Юсуфай была выдвинута на Нобелевскую премию в 2013 году, однако судьи не присудили ей награду. Уже в следующем году Малала с шестидесятилетним индийским индуистом Кайлашем Саттярти, борющимся за права детей, получили Нобелевскую премию мира.

    Ранее Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами.

    «Леон просил об этом несколько месяцев. Я сопротивлялся, боялся… Думал, если он выберет путь уличной культуры, то никогда не будет танцевать бальные танцы. Я хочу, чтобы он все попробовал. Да, пожалуй, это моя ошибка. Когда представляю сына в будущем и то, чем он будет заниматься, всегда примеряю это на себя. Я сам в семь лет пошел на бальные танцы и посвятил этому всю жизнь. Но так бывает не у всех», – говорит Влад

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Самая молодая лауреатка нобелевской премии показала фото со свадьбы