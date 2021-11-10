Самая молодая лауреатка нобелевской премии показала фото со свадьбы

На торжество девушка пришла в нежно-розовом наряде, не закрывая ни волос ни шею

Лауреат Нобелевской премии и известная пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай вышла замуж в возрасте 24 лет. Небольшая церемония под названием никах состоялась по всем исламским традициям в Бирмингеме, где проживает семья невесты, сообщает «Обозреватель».

«Сегодня незабываемый день в моей жизни. Мы с Ассером поженились, чтобы до конца жизни быть вместе. Мы отпраздновали небольшую церемонию никах дома в Бирмингеме с нашими семьями. Пожалуйста, помолитесь за нас», – сообщила счастливая невеста в Твиттере.

На торжество девушка пришла в нежно-розовом наряде, не закрывая ни волос ни шею. Ее муж надел классический костюм-тройку с белой рубашкой и галстуком в цвет платья своей любимой.

Напомним, впервые Юсуфай прославилась, когда ей было всего 11 лет. Девочка вела блог, в котором продвигала идеи борьбы за качественное и доступное образование для женщин.

Позже, в 13-летнюю Юсуфай неизвестные выстрелили три раза. Пули попали в голову и шею.

Шансов на жизнь у девочки было мало, но хирургу удалось спасти ее. После покушения правительство Пакистана приняло решение отправить юную правозащитницу в Великобританию, где она продолжила лечение.

Впервые Юсуфай была выдвинута на Нобелевскую премию в 2013 году, однако судьи не присудили ей награду. Уже в следующем году Малала с шестидесятилетним индийским индуистом Кайлашем Саттярти, борющимся за права детей, получили Нобелевскую премию мира.

Ранее Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами.

«Леон просил об этом несколько месяцев. Я сопротивлялся, боялся… Думал, если он выберет путь уличной культуры, то никогда не будет танцевать бальные танцы. Я хочу, чтобы он все попробовал. Да, пожалуй, это моя ошибка. Когда представляю сына в будущем и то, чем он будет заниматься, всегда примеряю это на себя. Я сам в семь лет пошел на бальные танцы и посвятил этому всю жизнь. Но так бывает не у всех», – говорит Влад

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