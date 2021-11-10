  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Бенедикт Камбербэтч заявил об отравлении токсичным веществом на съемках

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Британский актер Бенедикт Камбербэтч - Бенедикт Камбербэтч заявил об отравлении токсичным веществом на съемках
    Британский актер Бенедикт Камбербэтч

    Актер хотел вжиться в образ своего персонажа

    Британский актер Бенедикт Камбербэтч рассказал, что ему было тяжело играть роль владельца американского ранчо в фильме «Власть пса». На съемках картины он неоднократно столкнулся с отравлением токсичным веществом, сообщает журнал Esquire.

    Камбербэтч исполнил роль владельца крупнейшего ранчо в американском штате Монтана. Актер хотел вжиться в образ своего персонажа, поэтому он курил самокрутки без фильтра дубль за дублем. Он стремился, чтобы люди в комнате знали, как он пахнет, хотя добиться этого было непросто.

    «Я трижды отравился никотином. Действительно ужасно, когда тебе приходится много курить», – признался звезда «Шерлока».

    Ранее Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами.

    «Леон просил об этом несколько месяцев. Я сопротивлялся, боялся… Думал, если он выберет путь уличной культуры, то никогда не будет танцевать бальные танцы. Я хочу, чтобы он все попробовал. Да, пожалуй, это моя ошибка. Когда представляю сына в будущем и то, чем он будет заниматься, всегда примеряю это на себя. Я сам в семь лет пошел на бальные танцы и посвятил этому всю жизнь. Но так бывает не у всех», – говорит Влад

    Читайте также: Мама Илона Маска выгуляла в Киеве наряды от украинских дизайнеров (фото, видео)

    .

    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бенедикт Камбербэтч заявил об отравлении токсичным веществом на съемках