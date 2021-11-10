Бенедикт Камбербэтч заявил об отравлении токсичным веществом на съемках

Актер хотел вжиться в образ своего персонажа

Британский актер Бенедикт Камбербэтч рассказал, что ему было тяжело играть роль владельца американского ранчо в фильме «Власть пса». На съемках картины он неоднократно столкнулся с отравлением токсичным веществом, сообщает журнал Esquire.

Камбербэтч исполнил роль владельца крупнейшего ранчо в американском штате Монтана. Актер хотел вжиться в образ своего персонажа, поэтому он курил самокрутки без фильтра дубль за дублем. Он стремился, чтобы люди в комнате знали, как он пахнет, хотя добиться этого было непросто.

«Я трижды отравился никотином. Действительно ужасно, когда тебе приходится много курить», – признался звезда «Шерлока».

Ранее Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами.

«Леон просил об этом несколько месяцев. Я сопротивлялся, боялся… Думал, если он выберет путь уличной культуры, то никогда не будет танцевать бальные танцы. Я хочу, чтобы он все попробовал. Да, пожалуй, это моя ошибка. Когда представляю сына в будущем и то, чем он будет заниматься, всегда примеряю это на себя. Я сам в семь лет пошел на бальные танцы и посвятил этому всю жизнь. Но так бывает не у всех», – говорит Влад

.