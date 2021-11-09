Джамала показала, как выглядит без макияжа. Фанаты в восторге

Звезда показала свою естественную красоту

Знаменитая украинская певица Джамала в своем Инстаграме очаровала поклонников своей природной красотой.

Артитска опубликовала новые снимки, на которых позирует со своим домашним любимцем – собачкой.

«На тот случай, если вы вдруг забыли, что у меня есть еще собака», – подписала фото исполнительница.

Интересно, что на снимках звезда показала лицо без макияжа. Знаменитость выглядит непревзойденно без косметики. Также для фото артистка надела домашний лук: красный свитер и голубые джинсы.

Ранее Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу.

«Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.