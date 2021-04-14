Самые модные прически 2021 года: главные тренды

По словам эксперта, также стала трендовой прическа- грива

Известный парикмахеры назвали стрижки, которые стали модными в 2021 году. Об этом сообщает издание Metro. В материале говорится, что после окончания карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, посетители салонов красоты предпочитают укорачивать длину волос. Так, например, в настоящее время популярностью пользуется стрижка-шэгги, что в переводе с английского означает «лохматый».

«Прошло время длинных волос с идеальным срезом – после карантина люди хотят кардинальных изменений. Прическа-шэгги идеально подойдет девушкам с вьющимися волосами, она должна выглядеть растрепанной», – пояснил управляющий лондонского салона красоты SALON64 Рики Уолтерс (Ricky Walters).

По словам эксперта, также стала трендовой прическа- грива: «В прошлом году все восхищались кучерявым каре, но мода эволюционировала и сейчас в моде прически-гривы», – сказал Уолтерс и добавил, что лучше всего такая стрижка будет выглядеть на обладательницах вьющихся волос.

Помимо этого, согласно материалу, в моду вернулась челка. Британский парикмахер Валери Мэн (Valerie Maine) рекомендует стричь ее в салонах красоты. Специалистка отмечает, что к ней обращалось большое количество клиентов, которые оформили челку самостоятельно и остались недовольны результатом.

Вдобавок, по словам экспертов, одними из самых популярных причесок стали многослойная стрижка-боб, а также культовая прическа-маллет из 1980-х годов.

Ранее «Скотч» показывал фото нигерийского бездомногог, который стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером.

Парень по имени Али спал под мостом в городе Икеджа, Нигерия. По случайности там же назначил съемку дизайнер по имени Афолаби. Парень, который должен был сниматься, опаздывал, поэтому Афолаби решил быстро найти ему замену. Его взгляд упал на Али, который дремал на рельсах, и дизайнер понял, что парень — прирожденная модель.

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