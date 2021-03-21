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    Кейт Миддлтон вновь появилась на публике в поношенном пальто (фото)

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    Герцогиня Кембриджская Кэтрин - Кейт Миддлтон вновь появилась на публике в поношенном пальто (фото)
    Герцогиня Кембриджская Кэтрин

    Впервые жена принца Уильяма была замечена в описанном пальто в Кардиффе в январе 2020 года

    Герцогиня Кембриджская Кэтрин вновь вышла в свет в наряде, в котором ранее уже выходила в свет. Соответствующие фотографии публикует издание Daily Mail.

    39-летняя Миддлтон вместе с мужем отправились на встречу с сотрудниками скорой помощи в Лондоне. Герцогиню запечатлели в светло-коричневом пальто из кашемира и шерсти бренда Massimo Dutti. Отмечается, что его стоимость составляет 349 фунтов стерлингов. На герцогине также была водолазка в тон верхней одежде и защитная маска. Свой образ она дополнила коричневыми сумкой и туфлями на невысоком каблуке.

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    Кейт Миддлтон вновь появилась на публике в поношенном пальто (фото)
    Кейт Миддлтон вновь появилась на публике в поношенном пальто (фото)
    Кейт Миддлтон вновь появилась на публике в поношенном пальто (фото)

    Отмечается, что впервые жена принца Уильяма была замечена в описанном пальто в Кардиффе, во время общенационального королевского тура в январе 2020 года.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американскую поп-звезду изнасиловали актер и наркодилер.

    «Когда меня нашли, я была голой и синей. Он буквально бросил меня умирать после того, как воспользовался мной. Когда я проснулась в больнице, меня спросили, был ли у меня секс по обоюдному согласию. В какой-то момент у меня в голове вспыхнула сцена, где он был сверху. И я сказала: «Да». Только через месяц после передозировки я поняла, что была не в том состоянии, чтобы самостоятельно принять решение», - заявила Ловато.

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    Теги: знаменитости мода и красота Кейт Миддлтон как быть модным
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