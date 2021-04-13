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    Нигерийский бездомный стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером (фото)

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    Нигерийский бездомный стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером (фото)

    Али переодели в нужную одежду и приступили к съемке

    Некоторые случайности точно не случайны — доказательством этого может стать история парня из Нигерии по имени Али. Неожиданно для себя и для других в нем открыли талант модели, а все благодаря тому, что он оказался в нужное время в нужном месте. Однажды Али дремал под мостом, где местный дизайнер решил устроить съемку. Парень, который должен был в ней участвовать, опаздывал, и тогда дизайнер решил уговорить Али попозировать для него.

    Парень по имени Али спал под мостом в городе Икеджа, Нигерия. По случайности там же назначил съемку дизайнер по имени Афолаби. Парень, который должен был сниматься, опаздывал, поэтому Афолаби решил быстро найти ему замену. Его взгляд упал на Али, который дремал на рельсах, и дизайнер понял, что парень — прирожденная модель.

    Али переодели в нужную одежду и приступили к съемке.

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    Нигерийский бездомный стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером (фото)
    Нигерийский бездомный стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером (фото)
    Нигерийский бездомный стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером (фото)
    Нигерийский бездомный стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером (фото)
    Нигерийский бездомный стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером (фото)
    Нигерийский бездомный стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

    Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.

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    Теги: знаменитости фотография курьез
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