Эти девушки покрасили волосы в яркий цвет и не прогадали (фото)

Преображения героинь из этой подборки легко могут вдохновить вас на поход в салон красоты

Многим представительницам прекрасного пола непросто решиться на окрашивание волос, особенно когда речь идет о резкой смене имиджа и выходе из зоны комфорта. Однако девушки из нашего материала не побоялись пойти навстречу своей мечте и покрасили локоны в яркие и необычные цвета. И они ни капли не пожалели о своем решении!

Будьте осторожны! Преображения героинь из этой подборки легко могут вдохновить вас на поход в салон красоты или на покупку краски для волос!

Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.