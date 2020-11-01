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    Жизнь

    Самые яркие роли культового актера Шон Коннери (видео)

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    <span>Шон Коннери</span> - Самые яркие роли культового актера Шон Коннери (видео)
    Шон Коннери
    фото: smh.com.au

    Шон Коннери снялся более чем в 70 фильмах

    Шон Коннери умер в возрасте 90 лет - печальную новость в субботу, 31 октября, подтвердила семья легендарного британского актера шотландского происхождения.

    Обладатель «Оскара» и двукратный лауреат премии BAFTA долгое время считался одним из лучших актеров, сыгравших культового агента Джеймса Бонда, только в августе отметил свой 90-й день рождения.

    О причинах кончины звезды ничего не сообщается. Отмечается, что ранее какая-либо информация о возможных заболеваниях Коннери в последнее время в прессу не поступала. Так, только около двух лет назад в интервью американскому журналу актер проговорился, что у него были проблемы с сердцем

    Коннери снимался в роли Бонда в семи картинах (1962-1967, 1971, 1983 годы) - экранизаций произведений Яна Флеминга об агенте 007, и для многих его образ стал одним из самых популярных и устойчивых.

    Видео: Шон Коннери в роли Джеймса Бонда в фильме «Доктор Ноу» (1962)

    Кроме блестящего исполнения роли британского агента, он удостоился премий «Оскар» и «Золотой глобус» за создание образа Джима Мэлоуна в гангстерской драме «Неприкасаемые».

    Видео: Трейлер фильма «Неприкасаемые» (1987)

    Кроме этого, Коннери великолепно сыграл в психологическом триллере Альфреда Хичкока «Марни» и экранизации одного из самых популярных детективов Агаты Кристи «Убийство в «Восточном экспрессе».

    Видео: Трейлер фильма «Убийство в Восточном экспрессе» (1974)

    В исторической детективной картине «Имя розы» (1986 год) по мотивам романа Умберто Эко он снялся в роли монаха и бывшего инквизитора, который расследовал серию убийство священнослужителей, и эта драма надежно закрепила за актером статус любимца публики.

    Видео: Трейлер фильма «Имя розы» с Шоном Коннери в главной роли

    Примечательно, что стать актером его заставили поиски более высокой зарплаты - сначала он был молочником, а затем служил в британском Королевском военно-морском флоте.

    Одним из первых фильмов, в котором Коннери сыграл главную роль, стала картина «Другое время, другое место». Всего же Шон Коннери снялся более чем в 70 фильмах.

    Он был любимцем публики более 40 лет и одним из самых ярких героев экрана.

    Шон Коннери (фото: Rex Features)
    Шон Коннери (фото: Rex Features)

    Даже в 70 лет имя Коннери продолжало оставаться на первых полосах - в 1999 году он был назван журналом People «Самым сексуальным мужчиной века».

    Актер десять лет назад был посвящен королевой Великобритании Елизаветой II в рыцари, а перед этим - в 1991 году - Коннери получил Орден Почетного легиона.

    Шон Коннери на Эдинбургском международном кинофестивале 2008 года (фото из открытых источников)
    Шон Коннери на Эдинбургском международном кинофестивале 2008 года (фото из открытых источников)

    Шон Коннери завершил свою полувековую карьеру в 2003 году, после чего вел спокойную жизнь со своей второй женой художницей Мишелин Рокбрюн на Багамских островах. Его сын (от первого брака) Джейсон Коннери пошел по стопам отца и также стал успешным киноактером. 

    Джерело: РБК-Україна

    кино актер
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