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    Жизнь

    Умер легендарный актер — лучший исполнитель роли Джеймса Бонда

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    Шотландский актер и продюсер Шон Коннери - Умер легендарный актер — лучший исполнитель роли Джеймса Бонда
    Шотландский актер и продюсер Шон Коннери

    Среди других заметных фильмов с участием Шона Коннери — «Охота за Красным Октябрем», «Индиана Джонс и последний крестовый поход»

    Шотландский актер и продюсер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет, сообщает BBC News со ссылкой на его семью.

    Шон Коннери снялся в более 70 фильмах. Наибольшую известность ему принесла роль Джеймса Бонда, он сыграл в семи фильмах об агенте 007. BBC News отмечает, что Коннери, по результатам опросов, считался лучшим исполнителем роли Бонда в шпионской франшизе.

    Среди других заметных фильмов с участием Шона Коннери — «Охота за Красным Октябрем», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Скала».

    В 1988 году Шон Коннери получил премию «Оскар» за лучшую роль второго плана в гангстерской драме «Неприкасаемые». Он также трижды становился лауреатом премии BAFTA и дважды получал «Золотой глобус». В начале 2000-х он завершил актерскую карьеру.

    В 2000 году Коннери получил рыцарский титул.

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