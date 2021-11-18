Сцена не предусматривала стрельбу. На Алека Болдуина подали в суд

Сценаристка заявила, что Болдуин «преднамеренно», «без уважительной причины» выстрелил из оружия

Сценарист фильма «Ржавчина» Мэми Митчелл подала в суд на голливудского актера Алека Болдуина и продюсеров картины, на съемках которой погибла оператор-постановщик Галина Гатчинс и был ранен постановщик ленты Джоэл Соуза. Об этом сообщает The New York Post.

Митчелл, которая вызвала сотрудников полиции после инцидента на киноплощадке 21 октября, подала иск в суд, в котором утверждает, что сценарий фильма не предусматривал стрельбы из пистолета главного персонажа при съемке эпизода. Она заявила, что Болдуин «преднамеренно», «без уважительной причины» выстрелил из оружия.

Согласно исковому заявлению, тогда должны были снять лицо артиста, кровавое пятно на его плече, а также его фигуру, «когда он тянулся к кобуре, чтобы достать» револьвер.

«В сценарии ничего не говорилось о том, что подзащитный Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия», — подчеркнула Митчелл. Сценаристка добавила, что таким образом был нарушен протокол безопасности на киноплощадке. Она также обвинила Болдуина в безрассудном поведении.

Напомним, 22 октября актер Алек Болдуин во время съемок сделал выстрел из бутафорского оружия, застрелив оператора Галину Хатчинс и тяжело ранив режиссера Джоэла Соуза. Сообщается, что актер держал в руках пистолет, который был признан безопасным за считанные минуты до трагического выстрела.

По показаниям раненного режиссера Джоэла Соуза, инцидент произошел во время репетиций к сцене в церкви. Болдуин сидел на скамье и тренировался в вытаскивании пистолета. Соуза отметил, что смотрел через плечо Галины Хатчинс, когда услышал звук выстрела. Хатчинс сделала шаг назад и схватилась за живот, окружающие сотрудники помогли ей лечь на пол. Другой участник съемок вспомнил, как Хатчинс сказала, что не чувствует ног.