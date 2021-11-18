Ли Ю Ми – красотка из «Игры в кальмара», о которой все незаслуженно забыли (фото)

Актриса Ли Ю-ми сыграла в «Игре в кальмара» перебежчицу из Северной Кореи Чи Ен

После того как на Netflix вышел сериал «Игра в кальмара», главные герои тут же стали звездами мирового масштаба. Так, на модель Чон Хо Ен, которая сыграла воришку, за полтора месяца в «Инстаграме» подписалось больше 22 миллионов человек. А вот другая актриса, Ли Ю-ми, такой популярности так и не снискала. Кажется, что это несправедливо, ведь ни игрой, ни внешностью девушка ничуть не уступает тем, кто сейчас нарасхват.

В отличие от Чон Хо Ен Ли Ю-ми — настоящая актриса с опытом. Девушке всего 27 лет, но за свою карьеру она успела сняться в десятках фильмов и сериалов. Нужно признать, что настоящую популярность ей принес именно сериал «Игра в кальмара». И это огромная удача. Когда дорама начала завоевывать мир, ее режиссер Хван Дон Хек раскрыл, что изначально, когда в начале десятых годов он начал расписывать сюжет будущего сериала, две главные героини были героями!

Как только вирусный сериал вышел в свет, все актеры стали пожинать плоды популярности. Теперь они не только купаются в любви фанатов, но и активно подписывают контракты со студиями. Поклонники Ли Ю-ми уже ждут, когда на экраны выйдет сериал-ужастик «Мы все мертвы». Впрочем, о нем пока нет никакой информации.

Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.