До слез. Злата Огневич в одном белье проговорилась о заветном желании (фото)

Артистка порадовала поклонников своими пикантными фото и личными секретами

Знаменитая украинская певица и участница шоу «Холостячка-2» Злата Огневич в своем Инстаграме поделилась откровенным фото. На снимке звезда предстала в соблазнительном будуарном образе – роскошный черный комплект белья, прозрачный пояс для чулок, алые губы и объемная прическа. Певица застыла над книгой, оставленой на туалетном столике, и смотрит куда-то вдаль.

instagram.com/zlata.ognevich/

«Я бы многое отдала, чтобы оказаться в театре "Лилия" и принять участие в спектакле "Город женщин". Но этого театра уже давно нет, его снесли в Нью-Йорке. Вернее, его снесли в романе Элизабет Гилберт "Город женщин". Я уже давно ничего круче по глубине не читала. Самая настоящая женская исповедь, история целой эпохи 20-го века. История о принятии себя, эмансипации, потере девственности весьма интересным способом, многие женщины узнают в чем-то себя, читая эту книгу», – поделилась своей литературной находкой певица.

Также она привела цитату из финальной части произведения и отметила, что текст ее покорил «до слез, до самых потайных уголков души».

Ранее Злата Огневич в белье рассказала, как мужчина должен относится к диарее у женщины.

Звезда опубликовала серию новых пикантных снимков. На фото знаменитость соблазнительно позирует в красивом нижнем белье. Исполнительница засветила пышный бюст и идеально подтянутую фигуру.

Кстати, Злата тоже подумала над тем, каким должен быть мужчина. Певица считает, что он должен бороться со своими личными страхами. Также звезда уверена, что мужчина должен нормально воспринимать физиологию.