Топ-модель по-украински. Алла Костромичева показала редкое фото шестилетнего сына

Шесть лет назад супермодель тайно вышла замуж за американского бизнесмена Джейсона Капоне

Знаменитая украинская модель и судья шоу «Супермодель по-украински» Алла Костромичева в своем Инстаграме показала редкие фото с сыном и мужем-миллионером. Первенец модели отметил шестилетие.

Поскольку украинская звезда живет в тропической стране, празднование устроили там. В сети она показала яркую фотозону с шариками и тортом, на фоне которых сделала чувственное семейное фото. Родители целовали сына в щеки, опустившись на одно колено, в то время как малыш радостно улыбался.

instagram.com/alla/

«Наш любимый мальчик, благодарю тебя за каждую твою улыбку, за твою мудрость, за то, что каждый день учишь нас любить жизнь и слышать себя. Ты наше все, с днем рождения», – поздравила Алла Костромичева.

Ранее Бритни Спирс призналась, что 13 лет не видела наличных и не водила автомобиль.

«Я понимаю, как стыдно рассказывать о том, что я никогда не видела наличных или не могла водить автомобиль. Но честно говоря, это до сих пор взрывает мой мозг, когда я просыпаюсь каждый день с мыслью, как моя семья и охрана могли со мной делать то, что они делали, это деморализовало и унижало! Я даже не говорю обо всех тех плохих вещах, которые они делали со мной и за которые должны сидеть в тюрьме! Да, включая мою мать, которая ходит в церковь!» – рассказала Спирс.

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