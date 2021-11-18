  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Топ-модель по-украински. Алла Костромичева показала редкое фото шестилетнего сына

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Модель Алла Костромичева вместе с мужем и сыном - Топ-модель по-украински. Алла Костромичева показала редкое фото шестилетнего сына
    Модель Алла Костромичева вместе с мужем и сыном
    instagram.com/alla/

    Шесть лет назад супермодель тайно вышла замуж за американского бизнесмена Джейсона Капоне

    Знаменитая украинская модель и судья шоу «Супермодель по-украински» Алла Костромичева в своем Инстаграме показала редкие фото с сыном и мужем-миллионером. Первенец модели отметил шестилетие.

    Поскольку украинская звезда живет в тропической стране, празднование устроили там. В сети она показала яркую фотозону с шариками и тортом, на фоне которых сделала чувственное семейное фото. Родители целовали сына в щеки, опустившись на одно колено, в то время как малыш радостно улыбался.

    instagram.com/alla/
    instagram.com/alla/

    «Наш любимый мальчик, благодарю тебя за каждую твою улыбку, за твою мудрость, за то, что каждый день учишь нас любить жизнь и слышать себя. Ты наше все, с днем рождения», – поздравила Алла Костромичева.

    Ранее Бритни Спирс призналась, что 13 лет не видела наличных и не водила автомобиль.

    «Я понимаю, как стыдно рассказывать о том, что я никогда не видела наличных или не могла водить автомобиль. Но честно говоря, это до сих пор взрывает мой мозг, когда я просыпаюсь каждый день с мыслью, как моя семья и охрана могли со мной делать то, что они делали, это деморализовало и унижало! Я даже не говорю обо всех тех плохих вещах, которые они делали со мной и за которые должны сидеть в тюрьме! Да, включая мою мать, которая ходит в церковь!» – рассказала Спирс.

    Читайте также: Сколько курьезов и досадных конфузов преподнесла людям простая стирка
    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Топ-модель по-украински. Алла Костромичева показала редкое фото шестилетнего сына