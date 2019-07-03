Известный телеведущий сравнил Меган Маркл с Марией-Антуанеттой



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Legion-Media

Несмотря на критику британских подданных, герцоги Сассекские продолжают покупать предметы роскоши. На этот раз Меган и Гарри приобрели шикарный ковер

Меган Маркл показала себя самой расточительной представительницей монаршей семьи. На этот раз поклонникам британской монархии не понравился новый предмет интерьера в поместье Фрогмор. Герцоги Сассекские заменили дорогостоящий ковер в своей резиденции всего через несколько дней после покупки — покрытие было испачкано одним из питомцев.

Изначально изделие пытались почистить, однако деликатное ковровое покрытие испортилось еще больше — тогда герцоги купили аналогичный ковер.

«Чистильщик не знал, что этот ковер нельзя мыть с помощью агрессивных средств. Испортился всего лишь небольшой фрагмент покрытия. Тогда этот ковер просто выкинули и купили новый — точно такой же. Меган и Гарри не чуть не расстроились из-за новых трат», — рассказал источник Daily Express.

Траты Меган и Гарри отметил и британский телеведущий Пирс Морган. Он сравнил герцогиню Сассекскую с Марией-Антуанеттой из-за пристрастия к предметам роскоши. Журналист в статье Daily Mail отметил, что бывшую актрису и королеву Франции объединяет не только жажда богатства, но и обособленность от народа.

«Например, когда намечалась свадьба, они желали, чтобы все пришли на нее. Это было здорово для бренда «Меган и Гарри». Но теперь они не могут так просто сидеть на двух стульях сразу», — ответил ведущий.

В последнее время Меган Маркл и принц Гарри удивляют общественность своими астрономическими тратами. Ремонт своего дома они сделали за 2,5 миллионов фунтов стерлингов. Помимо этого, герцогиня Сассекская спускает огромные суммы на себя. Она потратила 600 тысяч фунтов стерлингов за год и 400 тысяч фунтов стерлингов на гардероб.

Джерело: graziamagazine.ru