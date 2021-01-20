Сериал «Острые козырьки» закроют после шестого сезона

Создатели рассказали, что история «продолжится в другой форме»

Британский сериал «Острые козырьки» завершится после шестого сезона, сообщает The Hollywood Reporter.

Команда шоу уже продолжает снимать новый сезон после перерыва, который пришлось сделать из-за ситуации с коронавирусом.

«Мы уверены, что это будет лучший сезон из всех, и уверены, что фанатам он очень понравится <…> Сериал подходит к концу, но история продолжится в другой форме», — сказал исполнительный продюсер Стивен Найт. Он не уточнил, имеет ли в виду спин-офф, говоря о «другой форме» шоу.

Премьера гангстерского сериала «Острые козырьки» о криминальном мире Бирмингема состоялась в 2013 году. Шоу основано на реальных событиях — истории банды, члены которой вшивали в козырьки своих кепок лезвия.

В 2018 году сериал стал лучшим британским шоу во версии BAFTA, а через год получил премию National Television Awards как лучший драматический сериал.