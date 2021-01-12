HBO готовит перезапуск «Секса в большом городе»
Легендарный сериал официально вернется на экраны
Ким Кэтролл в сериале не будет
HBO Max официально подтвердил перезапуск сериала «Секс в большом городе». Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон вернутся к своим ролям. Ким Кэтролл, сыгравшая в оригинальном шоу Саманту Джонс, принимать участие в проекте не будет.
Продолжение получит название And Just Like That… («И просто так…»). Сериал будет состоять из десяти получасовых эпизодов, съемки начнутся в Нью-Йорке весной, отмечает Variety.
And just like that... the #SexAndTheCity gals are back! Carrie, Charlotte, and Miranda will be returning in a 10-episode revival on @hbomax. Will you be watching? @SJP @KristinDavis @CynthiaNixon #SATCNextChapter pic.twitter.com/o1a3WtagCh— IMDb (@IMDb) January 10, 2021
Сара Джессика Паркер опубликовала в своем инстаграме тизер проекта. Он представляет собой нарезку с кадрами Нью-Йорка и экраном компьютера, на котором появляется печатный текст с узнаваемой озвучкой Паркер.
«Секс в большом городе» вышел на HBO в 1998 году. Это экранизация одноименного романа Кэндес Бушнелл. Сериал длился шесть сезонов и завершился в феврале 2004-го.
У «Секса в большом городе» вышло два полнометражных продолжения в 2008 и 2010 году соответственно.
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