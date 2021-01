HBO готовит перезапуск «Секса в большом городе»

HBO Max официально подтвердил перезапуск сериала «Секс в большом городе». Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон вернутся к своим ролям. Ким Кэтролл, сыгравшая в оригинальном шоу Саманту Джонс, принимать участие в проекте не будет.

Продолжение получит название And Just Like That… («И просто так…»). Сериал будет состоять из десяти получасовых эпизодов, съемки начнутся в Нью-Йорке весной, отмечает Variety.

And just like that... the #SexAndTheCity gals are back! Carrie, Charlotte, and Miranda will be returning in a 10-episode revival on @hbomax. Will you be watching? @SJP @KristinDavis @CynthiaNixon #SATCNextChapter pic.twitter.com/o1a3WtagCh