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    Жизнь

    HBO готовит перезапуск «Секса в большом городе»

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    <p>Легендарный сериал официально вернется на экраны</p> <div></div> - HBO готовит перезапуск «Секса в большом городе»

    Легендарный сериал официально вернется на экраны

    Ким Кэтролл в сериале не будет

    HBO Max официально подтвердил перезапуск сериала «Секс в большом городе». Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон вернутся к своим ролям. Ким Кэтролл, сыгравшая в оригинальном шоу Саманту Джонс, принимать участие в проекте не будет.

    Продолжение получит название And Just Like That… («И просто так…»). Сериал будет состоять из десяти получасовых эпизодов, съемки начнутся в Нью-Йорке весной, отмечает Variety.

    Сара Джессика Паркер опубликовала в своем инстаграме тизер проекта. Он представляет собой нарезку с кадрами Нью-Йорка и экраном компьютера, на котором появляется печатный текст с узнаваемой озвучкой Паркер.

     «Секс в большом городе» вышел на HBO в 1998 году. Это экранизация одноименного романа Кэндес Бушнелл. Сериал длился шесть сезонов и завершился в феврале 2004-го.

    У «Секса в большом городе» вышло два полнометражных продолжения в 2008 и 2010 году соответственно.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Том Круз превратит секретную военную базу в киностудию.

    Об этом сообщает издание The Sun, отмечая, что новая локация нужна звезде для завершения его многострадального фильма «Миссия невыполнима — 7»

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    Теги: знаменитости Сериал шоу-бизнес
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