Создатель «Игры престолов» назвал любимый сериал 2020 года

Автор «Игры престолов» признался, что сериал очень ему понравился, поскольку мир шахмат ему очень хорошо знаком

Писатель Джордж Мартин, по серии романов которого снят сериал «Игра престолов», назвал свой любимый сериал уходящего 2020 года. В своем личном блоге он написал, что это вышедший осенью на платформе Netflix «Ход королевы» о гениальной шахматистке.

Мартин назвал сериал «очень точной адаптацией очень сильного романа, красиво написанной, исполненной и поставленной». По его мнению, шоу может получить множество наград, «если есть хоть какая-то справедливость».

Автор «Игры престолов» признался, что сериал очень ему понравился, поскольку мир шахмат ему очень хорошо знаком. По словам писателя, он, как и главная героиня шоу, рано научился играть в шахматы, и «Ход королевы» оживил в нем воспоминания о школе и колледже. «Это хороший сериал во всех отношениях, но меня особенно впечатлило то, что продюсеры и режиссеры правильно разобрались в шахматах», — отметил Мартин.

Ранее сообщалось, что «Ход королевы» вошел в топ-10 лучших сериалов 2020 года по версии сайта IMDb. Рейтинг возглавило шоу «Пацаны». В тройку лидеров также вошли испанский «Бумажный дом» и немецкий сериал «Тьма».