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    Жизнь

    Аналитики назвали самый просматриваемый сериал 2020 года

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    Аналитики назвали самый просматриваемый сериал 2020 года

    Исследование включало в себя только самые известные платформы для просмотра контента

    Объявлены самые просматриваемые сериалы 2020 года в США. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на данные аналитической компании Nielsen.

    Лидером рейтинга назван проект «Офис». За 12 месяцев на американских стриминговых сервисах зрители посмотрели посмотрели более 57 миллиардов минут этого ситкома. 39,4 миллиарда минут было потрачено на «Анатомию страсти», которая расположилась на втором месте, а 35,4 миллиарда — на замкнувшее тройку шоу «Мыслить как преступник».

    В первой десятке также оказались сериалы «Морская полиция», «Шиттс Крик», «Сверхъестественное», «Люцифер», «Бесстыжие», «Корона» и «Король тигров».

    Уточняется, что исследование Nielsen включало в себя только такие платформы для просмотра контента, как Netflix, Amazon Prime Video, Hulu и Disney Plus. Кроме того, отмечается, что выбившиеся в первые строчки рейтинга старые сериалы имеют больше серий, чем новые шоу, что отчасти объясняет их лидирующие позиции.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Энтони Хопкинс отметил 45-летие трезвости. Актер признался, что его жизнь катилась под откос, и рассказал, что напился практически до смерти.

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    Теги: кино Сериал
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