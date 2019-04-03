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    Жизнь

    Шакира и Жерар Пике сделали «любовное» селфи на автомойке

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    Шакира и Жерар Пике - Шакира и Жерар Пике сделали «любовное» селфи на автомойке
    Шакира и Жерар Пике
    instagram.com/shakira

    42-летняя певица и 32-летний спортсмен не скрывают нежных чувств друг к другу даже в общественных местах

    Шакира сейчас переживает сложный период в жизни — ей приходится судиться с кубинским композитором Ливаном Кастельяно Вальдес из-за песни La Bicicleta.

    Впрочем, судебные тяготы не мешают ей радоваться жизни. Исполнительница опубликовала в Instagram редкий кадр с мужем — защитником «Барселоны» Жераром Пике. Влюбленные обнимались за заправке и держались за руки. На фото даже были похожи их образы — певица и футболист выбрали черные толстовки, брюки и неоновые кеды Nike.

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    Car wash cuddles! Shak

    Публикация от Shakira (@shakira)

    «Объятия на автомойке», — написала Шакира.

    Джерело: graziamagazine.ru

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