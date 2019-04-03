Шакира и Жерар Пике сделали «любовное» селфи на автомойке
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Розсилка
Шакира и Жерар Пике
instagram.com/shakira
42-летняя певица и 32-летний спортсмен не скрывают нежных чувств друг к другу даже в общественных местах
Шакира сейчас переживает сложный период в жизни — ей приходится судиться с кубинским композитором Ливаном Кастельяно Вальдес из-за песни La Bicicleta.
Впрочем, судебные тяготы не мешают ей радоваться жизни. Исполнительница опубликовала в Instagram редкий кадр с мужем — защитником «Барселоны» Жераром Пике. Влюбленные обнимались за заправке и держались за руки. На фото даже были похожи их образы — певица и футболист выбрали черные толстовки, брюки и неоновые кеды Nike.
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«Объятия на автомойке», — написала Шакира.
Джерело: graziamagazine.ru