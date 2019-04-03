Шакира и Жерар Пике сделали «любовное» селфи на автомойке



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Шакира и Жерар Пике instagram.com/shakira

42-летняя певица и 32-летний спортсмен не скрывают нежных чувств друг к другу даже в общественных местах

Шакира сейчас переживает сложный период в жизни — ей приходится судиться с кубинским композитором Ливаном Кастельяно Вальдес из-за песни La Bicicleta.

Впрочем, судебные тяготы не мешают ей радоваться жизни. Исполнительница опубликовала в Instagram редкий кадр с мужем — защитником «Барселоны» Жераром Пике. Влюбленные обнимались за заправке и держались за руки. На фото даже были похожи их образы — певица и футболист выбрали черные толстовки, брюки и неоновые кеды Nike.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Car wash cuddles! Shak Публикация от Shakira (@shakira) 1 Апр 2019 в 10:51 PDT

«Объятия на автомойке», — написала Шакира.

Джерело: graziamagazine.ru