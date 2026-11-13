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Скорпіонам – важлива інформація допоможе розібратися у питаннях, які давно залишалися відкритими. Гороскоп на 14 листопада 2026 року

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Астрологічний прогноз для Скорпіона на 14 листопада 2026 року
колаж: glavcom.ua

Відновлення листування, телефонні розмови, навчання та уточнення документів сприятимуть проясненню ситуацій. Прямий рух Меркурія допоможе поступово подолати попередні непорозуміння

Скорпіонам варто приділити увагу спілкуванню, навчанню та важливій інформації. Місяць у Козорозі символічно підтримує практичний обмін думками, короткі поїздки й упорядкування поточних справ. Субота підходить для телефонних розмов, листування, планування зустрічей і повернення до тем, які потребували уточнення. Прямий рух Меркурія допоможе поступово відновлювати ясність у питаннях, що раніше супроводжувалися затримками або непорозуміннями. Водночас перевіряйте деталі й не поширюйте непідтверджену інформацію.

В особистому житті корисно говорити прямо, не змушуючи близьких здогадуватися про ваші почуття. Парам варто обговорити спільні плани й знайти час для спокійного спілкування. Самотнім Скорпіонам можуть бути цікавими знайомства через друзів, навчання або повсякденні контакти. Завершення ретроградного руху Венери символічно допоможе краще зрозуміти власні очікування від стосунків. Увечері не варто загострювати суперечки через дрібні непорозуміння.

Індикатори дня:

  • 💼 Робота – 4/5
  • ❤️ Кохання – 4/5
  • 💰 Фінанси – 3/5
  • ⚡ Енергетика – 4/5

🔮♏ Що прогнозують зірки Скорпіону у суботу, 14 листопада

💼 Робота: використовуйте спілкування для уточнення планів і пошуку потрібної інформації.

💰 Фінанси: уважно перевіряйте цифри, документи та умови домовленостей.

❤️ Кохання: не приховуйте важливих думок і не перевіряйте почуття партнера мовчанням.

😎 Настрій: проникливий, зосереджений, комунікабельний.

💡 Порада дня: уточнюйте інформацію, перш ніж робити остаточні висновки.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: прояснити важливе питання або відновити корисний контакт.

☝️ Головна порада для всіх знаків зодіаку на 14 листопада

Використовуйте суботу для переоцінки особистих пріоритетів, упорядкування справ і спокійного обговорення важливих домовленостей. Завершення ретроградного руху Венери символічно відкриває можливість по-новому подивитися на стосунки, фінанси та власні цінності. Проте не варто вимагати від себе або інших миттєвих рішень.

У спілкуванні віддавайте перевагу щирості й тактовності, а у фінансових питаннях – обачності та конкретним розрахункам. Найкращим результатом дня стане здатність зрозуміти власні потреби й зробити послідовний крок до більшої стабільності.

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* Гороскопи «Главком» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.

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Теги: гороскоп знаки Зодіаку астрологія

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