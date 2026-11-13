Яке релігійне свято відзначається 14 листопада 2026: традиції та молитва

Свята 14 листопада в церковному календарі – День пам'яті апостола Пилипа і останній день перед Різдвяним постом

14 листопада православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого апостола Пилипа – одного з дванадцяти найближчих учнів Христа, що пройшов шлях від риболова з Галілеї до мученика у фригійському Єраполісі; цього ж дня в Україні відзначають Пилипівські заговини – останній день перед сорокаденним Різдвяним постом.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 14 листопада 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Пилипа

Апостол Пилип походив із Віфсаїди – галілейського міста на березі Генісаретського озера, звідки були родом також Петро та Андрій. Він добре знав старозавітні пророцтва про Месію і, почувши заклик Христа, відгукнувся одразу – а потім побіг до свого друга Натанаїла зі словами: «Ми знайшли Того, про кого писав Мойсей». Ця щирість і порив стали характерними рисами Пилипа протягом усього його апостольського шляху.

Після Зіслання Святого Духа Пилип вирушив з проповіддю в різні землі – Галілею і Грецію, Сирію і Малу Азію, аж до Скіфії. Його місіонерське служіння супроводжувалося чудесами та зціленнями, зокрема, за переказом, він воскресив померле немовля. Останнім місцем служіння стало місто Єраполіс у Фрігії, де апостол навернув до Христа численних мешканців, у тому числі дружину місцевого правителя. Розгнівана влада наказала схопити Пилипа, піддати катуванням і розіп'яти на хресті.

День пам'яті апостола Пилипа замикає собою останній день перед Різдвяним постом, що починається 15 листопада і триватиме аж до Різдва Христового. Саме тому в народній традиції 14 листопада має особливу назву – Пилипівські заговини, або Запусти на Пилипівку.

Молитви дня

До апостола Пилипа звертаються з проханням про зміцнення віри, духовну підтримку перед постом, зцілення від недуг та лад у сім'ї.

О, святий апостоле Пилипе! Ти, що залишив усе заради слідування Христу, молимо Тебе: просвіти наш розум і серце світлом Євангелія, зміцни нас у вірі та дай нам мужність проповідувати Слово Боже власним життям. Виблагай нам у Господа прощення гріхів, мирне життя і допоможи нам гідно завершити наш земний шлях. Амінь.

Народні вірування та прикмети

Пилипівські заговини – це особлива вечеря, що замикала осінній цикл застіль. Господині готували щедрий стіл: борщ, м'ясні страви, вареники, випічку. Частиною традиції було обов'язково поділитися з сусідами та нужденними – бо вважалося, що щедрість напередодні посту приносить до дому добробут і злагоду. Після цього вечора скоромна їжа зникала зі столу на сорок днів.

Якщо цього дня падає сніг та похмуро – це віщує погану погоду наступної весни, зокрема у травні.

Багато ворон збирається у зграї – чекайте на різке похолодання та морози.

Якщо ніч ясна, а на деревах іній – це обіцяє гарний врожай зернових наступного року.

Що не можна робити

Народна традиція напередодні посту встановлювала кілька важливих заборон: