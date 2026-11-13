Головна Новини
search button user button menu button
1724-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Яке релігійне свято відзначається 14 листопада 2026: традиції та молитва

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 14 листопада 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 14 листопада в церковному календарі – День пам'яті апостола Пилипа і останній день перед Різдвяним постом

14 листопада православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого апостола Пилипа – одного з дванадцяти найближчих учнів Христа, що пройшов шлях від риболова з Галілеї до мученика у фригійському Єраполісі; цього ж дня в Україні відзначають Пилипівські заговини – останній день перед сорокаденним Різдвяним постом. 

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 14 листопада 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Пилипа

Яке релігійне свято відзначається 14 листопада 2026: традиції та молитва фото 1

Апостол Пилип походив із Віфсаїди – галілейського міста на березі Генісаретського озера, звідки були родом також Петро та Андрій. Він добре знав старозавітні пророцтва про Месію і, почувши заклик Христа, відгукнувся одразу – а потім побіг до свого друга Натанаїла зі словами: «Ми знайшли Того, про кого писав Мойсей». Ця щирість і порив стали характерними рисами Пилипа протягом усього його апостольського шляху.

Після Зіслання Святого Духа Пилип вирушив з проповіддю в різні землі – Галілею і Грецію, Сирію і Малу Азію, аж до Скіфії. Його місіонерське служіння супроводжувалося чудесами та зціленнями, зокрема, за переказом, він воскресив померле немовля. Останнім місцем служіння стало місто Єраполіс у Фрігії, де апостол навернув до Христа численних мешканців, у тому числі дружину місцевого правителя. Розгнівана влада наказала схопити Пилипа, піддати катуванням і розіп'яти на хресті.

День пам'яті апостола Пилипа замикає собою останній день перед Різдвяним постом, що починається 15 листопада і триватиме аж до Різдва Христового. Саме тому в народній традиції 14 листопада має особливу назву – Пилипівські заговини, або Запусти на Пилипівку.

Молитви дня

До апостола Пилипа звертаються з проханням про зміцнення віри, духовну підтримку перед постом, зцілення від недуг та лад у сім'ї.

О, святий апостоле Пилипе! Ти, що залишив усе заради слідування Христу, молимо Тебе: просвіти наш розум і серце світлом Євангелія, зміцни нас у вірі та дай нам мужність проповідувати Слово Боже власним життям. Виблагай нам у Господа прощення гріхів, мирне життя і допоможи нам гідно завершити наш земний шлях.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Пилипівські заговини – це особлива вечеря, що замикала осінній цикл застіль. Господині готували щедрий стіл: борщ, м'ясні страви, вареники, випічку. Частиною традиції було обов'язково поділитися з сусідами та нужденними – бо вважалося, що щедрість напередодні посту приносить до дому добробут і злагоду. Після цього вечора скоромна їжа зникала зі столу на сорок днів.

  • Якщо цього дня падає сніг та похмуро – це віщує погану погоду наступної весни, зокрема у травні.
  • Багато ворон збирається у зграї – чекайте на різке похолодання та морози.
  • Якщо ніч ясна, а на деревах іній – це обіцяє гарний врожай зернових наступного року.

Що не можна робити

Народна традиція напередодні посту встановлювала кілька важливих заборон:

  • Сваритися і пліткувати.
  • Відмовляти в милостині.
  • Займатися важкою хатньою роботою без потреби.
  • Залежуватися в ліжку та виносити сміття вранці.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дівоча збірна України з футзалу здобула золото Юнацької Олімпіади
Україна увійшла в топ-15 медального заліку Юнацької Олімпіади
Сьогодні, 17:14
Вчителька з України поділилася досвідом життя у Польщі
«Тут ти ніхто». Українка розповіла про реалії життя біженців у Польщі
Сьогодні, 17:03
Берлін виділив €200 млн на захист українців від наслідків російських атак
Німеччина виділила додаткові €200 млн на зимову допомогу Україні
Сьогодні, 16:55
У новому ресторані McDonald’s в Обухові встановили шафку для самостійного отримання замовлень
McDonald’s вперше в Україні запустив видачу замовлень через спеціальні шафки
Сьогодні, 15:47
Українські дрони повторно атакували стратегічний НПЗ у Волгограді
Україна уразила НПЗ, який забезпечує понад 5% нафтопереробки Росії
Сьогодні, 15:42
Закінчення війні в Ірані – ключ до завершення російської агресії 
Ключ до миру в Україні лежить в Ірані
Сьогодні, 15:18
Зеленський також доручив посилети вогневі групи для захисту критичної інфрастуктури
Зеленський наказав терміново посилити захист ППО однієї з ключових галузей України
Сьогодні, 14:38
Вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України зберігається обмеження швидкості
Україна вимагає від США та SpaceX пояснень щодо обмежень Starlink для ЗСУ – Зеленський
Сьогодні, 14:24
Експеримент з ыспитами на громадянство триватиме два роки з дня набрання чинності постановою
Україна переносить іспити на громадянство за кордон: рішення Кабміну
Сьогодні, 13:47

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2026
140K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
139K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
132K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

США зупинили всі авіавильоти через надзвичайні обставини
Сьогодні, 23:20
Зеленський назвав головні завдання для українських міст перед зимою
Сьогодні, 23:00
Польща призупинила внески до програми PURL для України – Туск
Сьогодні, 22:40
243 бої за добу: лінія фронту станом на 13 листопада 2026
Сьогодні, 22:20
В Україні зупинилися ще два олійні заводи: виробництво під загрозою
Сьогодні, 22:10
Яке релігійне свято відзначається 14 листопада 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua