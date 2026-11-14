14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 14 листопада 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

14 листопада у світі відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, Міжнародний день логопеда та Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей. Православні вшановують пам'ять апостола Пилипа та святителя Григорія Палами, а наступного дня починається Різдвяний піст. До кінця року залишається 47 днів.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 14 листопада 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день боротьби з діабетом

14 листопада відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Його запровадили 1991 року Міжнародна федерація діабету та Всесвітня організація охорони здоров'я у відповідь на зростання захворюваності у світі, а з 2007 року це офіційний день ООН. Дата приурочена до дня народження Фредеріка Бантинга (1891–1941), який разом із колегами відкрив інсулін 1921–1922 років. Символом дня є блакитне коло – знак єдності у боротьбі з хворобою.

Діабетом живе понад півмільярда дорослих у світі, і багато хто не знає про свій діагноз. Свято нагадує про профілактику, ранню діагностику та важливість здорового способу життя: збалансованого харчування, фізичної активності та регулярних обстежень. В умовах війни доступ до інсуліну й постійного лікування стає особливо важливим для людей, які залишилися в зоні бойових дій або змушені були залишити домівки.

Міжнародний день логопеда

14 листопада відзначають Міжнародний день логопеда – професійне свято фахівців, які допомагають дітям і дорослим долати порушення мовлення. Його запровадили 2004 року. Логопед працює з порушеннями вимови, затримками розвитку мовлення, заїканням, а також допомагає людям після інсультів і травм повернути здатність говорити.

Логопедія як наука бере початок із XVII століття, а активно її вивчати почали у XIX столітті. Сьогодні фахівці працюють у школах, інклюзивно-ресурсних центрах, лікарнях і приватних студіях. В Україні потреба в логопедах зросла: стрес і втрати, які пережили діти та дорослі через війну, нерідко позначаються на мовленні.

Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей

14 листопада відзначають Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей. Дату обрано на згадку про Конвенцію ЮНЕСКО, ухвалену 14 листопада 1970 року, яка забороняє й запобігає незаконному ввезенню, вивезенню й передачі права власності на культурні цінності. Свято нагадує про загрозу, яку становлять крадіжки та контрабанда для світової спадщини. Для України ця тема болюча: окупанти вивозили музейні колекції з тимчасово захоплених територій, зокрема з Херсона 2022 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Пилипа

14 листопада за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять апостола Пилипа – одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа. Він походив із міста Вифсаїди на березі Галілейського моря й був покликаний Господом невдовзі після апостолів Петра й Андрія. Після зішестя Святого Духа Пилип проповідував Євангеліє в різних країнах, зокрема в Греції, Сирії та Фрігії. За переказом, його проповіді супроводжувалися зціленнями. За наказом правителя апостола схопили, і він прийняв мученицьку смерть через розп'яття в місті Єраполь.

Пилипівські заговини

14 листопада – Пилипівські заговини, тобто останній день перед початком Різдвяного посту, який в народі називають Пилипівкою. Різдвяний піст триває з 15 листопада до 24 грудня. Здавна в Україні весільний сезон тривав від Покрови до Пилипа, тому в заговини родини збиралися на останні гучні застілля, а святкові страви з м'ясом і молочним готували востаннє перед довгим постом.

Народні вірування та прикмети

У народі день святого Пилипа вважався початком холодів та посиленням морозів.

Якщо цього дня падає сніг і небо затягнуте хмарами – чекайте на негоду у травні наступного року.

Якщо ніч ясна, а на деревах іній – це віщує гарний урожай вівса.

Багато ворон збирається в зграї – до швидкого і сильного похолодання.

Якщо добре вродив овес – осінь буде теплою.

Що не можна робити сьогодні

Сваритися й лихословити напередодні посту: церква радить примиритися з рідними.

Відмовляти в допомозі та милостині.

Планувати вінчання та весілля на період посту – вінчання в цей час не проводять.

Історичні події

1918 рік – на першому засіданні Національних зборів Томаш Масарик стає президентом Чехословацької республіки;

1918 рік – з ініціативи провідних українських вчених декретом гетьмана Павла Скоропадського засновують Українську Академію наук та визначений її офіційний статус;

1920 рік – уряд УНР змушений залишити Україну та переїхати до Польської республіки;

1925 рік – у Чехословацькій республіці створюють Леґію українських націоналістів;

1939 рік – Верховна Рада УРСР затверджує Закон про так зване «возз'єднання» (анексію) Західної України з УРСР;

1944 рік – у Києві відкривається Державний музей українського мистецтва;

1963 рік – потужний підводний вулканічний вибух утворив острів Суртсей, 33 км на південь від узбережжя Ісландії;

1999 рік – на посаду Президента України вдруге обирають Леоніда Даниловича Кучму, який обіймав цей пост від 19.07.1994 до 23.01.2005;

2005 рік – корпорація Boeing оголошує про старт виробництва літака Boeing 747-8.

Іменини

День ангела святкують: Григорій, Дмитро, Олександр, Олексій, Сергій, Филип.