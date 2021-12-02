  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Одинокие «Гуси». В украинский рейтинг клипов попала только одна песня на украинском

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Гуси&raquo; &ndash; единственная украиноязычная композиция, вошедшая в рейтинг самых популярных клипов в Украине в 2021 году Скриншот с видео - Одинокие «Гуси». В украинский рейтинг клипов попала только одна песня на украинском

    «Гуси» – единственная украиноязычная композиция, вошедшая в рейтинг самых популярных клипов в Украине в 2021 году

    Скриншот с видео

    В список вошла только одна песня на украинском языке

    Google обнародовал рейтинг самых популярных видео, которые украинцы смотрели на YouTube в течение 2021 года. Отдельным списком компания сделала подборку самых популярных музыкальных клипов 2021 года в Украине.

    Чаще всего в этом году украинцы смотрели клип русскоязычной украинской певицы Светланы Лободы «Родной».

    Второе место занял российский певец Султан Лагучев с клипом на песню «Горький вкус».

    На третьем месте Minelli с композицией Rampampam.

    Единственная украиноязычная песня в топ-10 – это «Гуси» от молодого украинского певца, выступающего под псевдонимом Wellboy.

    1. Loboda – «Родной»

    2. Султан Лагучев – «Горький вкус»

    3. Minelli – Rampampam

    4. Morgenshtern – «Дуло»

    5. Настя Каменских – «Красное вино»

    6. Тина Кароль – «Скандал»

    7. Max Barskih & Zivert – Bestseller

    8. Artik & Asti – «Истеричка»

    9. Супер Жорик – «Чао! Чао!»

    10. Wellboy – «Гуси»

    Читайте также: Музичний вибух літа Антон Wellboy: Попереду стільки розривних пєсєн. Я вам атвічаю інтерв'ю
    Теги: знаменитости Украинская музыка шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Одинокие «Гуси». В украинский рейтинг клипов попала только одна песня на украинском