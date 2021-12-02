Одинокие «Гуси». В украинский рейтинг клипов попала только одна песня на украинском
«Гуси» – единственная украиноязычная композиция, вошедшая в рейтинг самых популярных клипов в Украине в 2021 году
Скриншот с видео
В список вошла только одна песня на украинском языке
Google обнародовал рейтинг самых популярных видео, которые украинцы смотрели на YouTube в течение 2021 года. Отдельным списком компания сделала подборку самых популярных музыкальных клипов 2021 года в Украине.
Чаще всего в этом году украинцы смотрели клип русскоязычной украинской певицы Светланы Лободы «Родной».
Второе место занял российский певец Султан Лагучев с клипом на песню «Горький вкус».
На третьем месте Minelli с композицией Rampampam.
Единственная украиноязычная песня в топ-10 – это «Гуси» от молодого украинского певца, выступающего под псевдонимом Wellboy.