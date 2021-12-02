Одинокие «Гуси». В украинский рейтинг клипов попала только одна песня на украинском

«Гуси» – единственная украиноязычная композиция, вошедшая в рейтинг самых популярных клипов в Украине в 2021 году

В список вошла только одна песня на украинском языке

Google обнародовал рейтинг самых популярных видео, которые украинцы смотрели на YouTube в течение 2021 года. Отдельным списком компания сделала подборку самых популярных музыкальных клипов 2021 года в Украине.

Чаще всего в этом году украинцы смотрели клип русскоязычной украинской певицы Светланы Лободы «Родной».

Второе место занял российский певец Султан Лагучев с клипом на песню «Горький вкус».

На третьем месте Minelli с композицией Rampampam.

Единственная украиноязычная песня в топ-10 – это «Гуси» от молодого украинского певца, выступающего под псевдонимом Wellboy.

1. Loboda – «Родной»

2. Султан Лагучев – «Горький вкус»

3. Minelli – Rampampam

4. Morgenshtern – «Дуло»

5. Настя Каменских – «Красное вино»

6. Тина Кароль – «Скандал»

7. Max Barskih & Zivert – Bestseller

8. Artik & Asti – «Истеричка»

9. Супер Жорик – «Чао! Чао!»

10. Wellboy – «Гуси»