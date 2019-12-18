«Слуга» народа пришла на работу в ботильонах почти за тысячу евро (фото)



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Оксана Дмитриева - № 106 по партийному списку Фото: facebook.com/yan.dobronosov

В новой Раде остались старые пристрастия к дорогим вещам

Нардеп от партии «Слуга народа» Оксана Дмитриева пришла на работу в Раду в дорогой брендовой обуви. Сообщается, что народная избранница выбрала для рабочего лука ботильоны Eri от Alexander Wang. Их стоимость колеблется от 777 до 963 евро. Об этом сообщила журналистка Анна Стешенко в своем Фейсубке.

«В Верховную Раду всегда одевается нестандартно. Сегодня пришла в парламент в ботильонах 'Eri' от Alexander Wang. Такие в белом цвете можно было приобрести за 777 евро. Это уже со скидкой. Изначальная цена (еще есть в наличии в черном) - 963 евро. По курсу НБУ, это 25220 грн при средней зарплате нардепа 20-23 тыс.грн. И не надо завидовать!», - написала журналистка.