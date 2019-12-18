Первая леди Елена Зеленская впечатлила стильным образом в Баку (фото)



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В рабочей командировке в Баку первая леди сопровождала мужа Владимира Зеленского в самых горячих трендах сезона instagram.com/olenazelenska_official/

Супруга президента вызвала ажиотаж сдержанным и стильным образом

Первая леди Елена Зеленская с супругом прибыли в Азербайджан с официальным визитом. Для перелета она выбрала сильный наряд: черные лакированные туфли с круглым носком, черные брюки, свитер и коричневое пальто прямого кроя.

Пользователям оценили простой, но стильный образ Зеленской. В комментариях под снимком написали, что ей очень идет такой стиль.

«Красивая Елена», «Какие же вы красивые, я просто млею», «Красавица, слов нет», «Елена, ваш наряд просто нереальный», «Классный образ», – написали пользователи