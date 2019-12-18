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    Жизнь

    Первая леди Елена Зеленская впечатлила стильным образом в Баку (фото)

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    <p>В рабочей командировке в Баку первая леди сопровождала мужа Владимира Зеленского в самых горячих трендах сезона</p> <div></div> - Первая леди Елена Зеленская впечатлила стильным образом в Баку (фото)

    В рабочей командировке в Баку первая леди сопровождала мужа Владимира Зеленского в самых горячих трендах сезона

    instagram.com/olenazelenska_official/

    Супруга президента вызвала ажиотаж сдержанным и стильным образом

    Первая леди Елена Зеленская с супругом прибыли в Азербайджан с официальным визитом. Для перелета она выбрала сильный наряд: черные лакированные туфли с круглым носком, черные брюки, свитер и коричневое пальто прямого кроя.

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    Первая леди Елена Зеленская впечатлила стильным образом в Баку (фото)
    Первая леди Елена Зеленская впечатлила стильным образом в Баку (фото)
    Первая леди Елена Зеленская впечатлила стильным образом в Баку (фото)
    Первая леди Елена Зеленская впечатлила стильным образом в Баку (фото)
    instagram.com/olenazelenska_official/

    Пользователям оценили простой, но стильный образ Зеленской. В комментариях под снимком написали, что ей очень идет такой стиль.

    «Красивая Елена», «Какие же вы красивые, я просто млею», «Красавица, слов нет», «Елена, ваш наряд просто нереальный», «Классный образ», – написали пользователи

    мода и красота первая леди Елена Зеленская
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