Ирина Шейк поделилась пикантными фото



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instagram.com/irinashayk

Знаменитость опубликовала кадр в золотом боди, напоминающем костюм Чудо-женщины

Супермодель Ирина Шейк появилась на страницах модного глянца 7Hollywood. Несколько фотографий были опубликованы в Instagram-аккаунте журнала.

На страницах издания 33-летняя модель блистает в образах от французского модельера Тьерри Мюглера.

На одном из снимков Шейк позирует в золотом металлическом корсете и чокере.

Некоторые подписчики Ирины вспомнили, что в очень похожем наряде в клипе Sweet Dreams предстала Бейонсе. А Леди Гага в подобном золотом боди появилась в своем видео Paparazzi.

Некоторые пользователи уверенно заявили, что Шейк «плагиатит» Гагу, что выглядит особенно странно в свете последних событий — эпатажную певицу обвиняли в том, что она «увела» у Шейк Брэдли Купера.

На другом – модель одета в черное сексуальное прозрачное боди с подвязками, которое украшено блестящими вставками.