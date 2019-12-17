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    Фото

    Ирина Шейк поделилась пикантными фото

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    Ирина Шейк поделилась пикантными фото
    instagram.com/irinashayk

    Знаменитость опубликовала кадр в золотом боди, напоминающем костюм Чудо-женщины

    Супермодель Ирина Шейк появилась на страницах модного глянца 7Hollywood. Несколько фотографий были опубликованы в Instagram-аккаунте журнала.

    На страницах издания 33-летняя модель блистает в образах от французского модельера Тьерри Мюглера.

    На одном из снимков Шейк позирует в золотом металлическом корсете и чокере. 

    Некоторые подписчики Ирины вспомнили, что в очень похожем наряде в клипе Sweet Dreams предстала Бейонсе. А Леди Гага в подобном золотом боди появилась в своем видео Paparazzi. 

    Некоторые пользователи уверенно заявили, что Шейк «плагиатит» Гагу, что выглядит особенно странно в свете последних событий — эпатажную певицу обвиняли в том, что она «увела» у Шейк Брэдли Купера.

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    Ирина Шейк поделилась пикантными фото
    Ирина Шейк поделилась пикантными фото
    Ирина Шейк поделилась пикантными фото
    Ирина Шейк поделилась пикантными фото

    На другом – модель одета в черное сексуальное прозрачное боди с подвязками, которое украшено блестящими вставками.


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