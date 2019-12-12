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    Жизнь

    СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной

    • Розсилка
    <p>У актрисы в левом полушарии образовалась опухоль, и поэтому развились патологии</p> <div></div> - СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной

    У актрисы в левом полушарии образовалась опухоль, и поэтому развились патологии

    Сейчас звезда сериала «Моя прекрасная няня» передвигается только на инвалидной коляске

    Российская актриса Анастасия Заворотнюк уже три месяца проходит лечение в лучших больницах и реабилитационных центрах Москвы, однако улучшение ее состояния не наступает. Об этом сообщает Telegram канал Mash, ссылаясь на свой осведомленный источник.

    У актрисы в левом полушарии образовалась опухоль, и поэтому развились патологии. Как передает Telegram канал, у Заворотнюк сначала онемела правая рука, а сейчас парализована вся правая сторона тела.

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    СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной
    СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной
    СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной
    СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной
    СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной
    СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной
    СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной
    СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной
    СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной
    СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной
    СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной
    СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной
    СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной
    СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной
    СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной
    СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной
    СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной
    СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной
    СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной

    Отмечается, что артистке восстановиться уже вряд ли удастся. Сейчас звезда сериала «Моя прекрасная няня» передвигается только на инвалидной коляске.

    Родственники Заворотнюк, как и раньше, отказываются сообщать прессе подробности ее здоровья.

    «Мы, как и раньше, не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что, при всем уважении к заинтересованным считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни», - такое сообщение появилось в Instagram-аккаунте, созданном для поддержки знаменитости, которая борется с онкологией.

    знаменитости актриса
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