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    Лазарева застали за страстным поцелуем со знаменитой красоткой

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    Лазарева застали за страстным поцелуем со знаменитой красоткой
    instagram.com/lazarevsergey

    Певец Сергей Лазарев решил лично поздравить участницу Comedy Woman Екатерину Варнаву с днем рождения

    Знаменитый российский певец Сергей Лазарев активно ведет собственную Instagram-страницу и довольно часто радует поклонников различными публикациями. Недавно знаменитость выставил неоднозначное фото с актрисой и телеведущей Екатериной Варнавой, трепетно поздравив ее с днем рождения. 

    Так, артист страстно поцеловал красотку, нежно прижав ее к себе. Стоит отметить, что Сергею приписывают роман с Ани Лорак уже многие годы, однако звезды утверждают, что они лишь лучшие друзья. 

    ____14.46.06
    instagram.com/lazarevsergey

    А вот мать своих детей Никиты и Ани Лазарев тщательно скрывает.

    «Милая, с днем рождения!» — обратился к Варнаве певец, показав снимок, на котором они запечатлены целующимися.

    «Спасибо, мой друг! Ну, я считаю, что есть повод хотя бы сегодня поговорить от этом поцелуе», — подметила артистка, однако ее слова Сергей оставил без комментариев.

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