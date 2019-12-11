Лазарева застали за страстным поцелуем со знаменитой красоткой



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instagram.com/lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев решил лично поздравить участницу Comedy Woman Екатерину Варнаву с днем рождения

Знаменитый российский певец Сергей Лазарев активно ведет собственную Instagram-страницу и довольно часто радует поклонников различными публикациями. Недавно знаменитость выставил неоднозначное фото с актрисой и телеведущей Екатериной Варнавой, трепетно поздравив ее с днем рождения.

Так, артист страстно поцеловал красотку, нежно прижав ее к себе. Стоит отметить, что Сергею приписывают роман с Ани Лорак уже многие годы, однако звезды утверждают, что они лишь лучшие друзья.

instagram.com/lazarevsergey

А вот мать своих детей Никиты и Ани Лазарев тщательно скрывает.

«Милая, с днем рождения!» — обратился к Варнаве певец, показав снимок, на котором они запечатлены целующимися.

«Спасибо, мой друг! Ну, я считаю, что есть повод хотя бы сегодня поговорить от этом поцелуе», — подметила артистка, однако ее слова Сергей оставил без комментариев.