Отец Бейонсе рассказал, что певица подверглась сексуальным домогательствам



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67-летний Мэтью Ноулз заявил, что его 38-летняя дочь стала жертвой харрасмента

Певица испытывала сексуальные домогательства со стороны участников американской поп-группы Jagged Edge.

67-летний Мэтью Ноулз, отец певицы Бейонсе, поделился откровениями о том, что Бейонсе и певица Келли Роуленд попали в неприятную ситуацию. Двое мужчин из популярного музыкального коллектива приставали к девушкам. Инцидент произошел в 2000 году во время совместного гастрольного тура артистов. Отец Бейонсе не рассекретил имена преступников. По словам Мэтью, ему стало стыдно от того, что он так поздно узнал об этом.

«Девочки были еще несовершеннолетними. Им было всего по 16, а ребятам из группы по 21 и 22 года. Они должны были ответить по закону. Был способ с ними справиться», — отметил Ноулз.

Келли и Бейонсе тогда позвонили Мэтью. Артистки жаловались на то, что стали объектами преследования двоих мужчин. «Я приехал. Мне буквально пришлось силком посадить ребят из группы в автобус и отправить их в Луизиану, подальше от девочек. С этого и началась вся эта драма», – отметил родитель.