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    Шоу-биз

    Мама и крестная Насти Каменских выпустили совместную композицию

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    Мама и крестная Насти Каменских выпустили совместную композицию

    Впервые премьера трека состоялась на концерте «Вечер премьер»

    Мама украинской певицы Насти Каменских Лидия вместе с крестной мамой звезды – народной артисткой Украины Аллой Кудлай – презентовали дуэтную композицию.

    Автором музыки и слов сингла под названием «Подруга» выступил зять Лидии Каменских – украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко.

    По словам Насти Каменских, ее мама, которая является бывшей вокалисткой хора имени Веревки, и крестная давно мечтали спеть дуэтом. Поэтому звездные супруги таким образом воплотили мечту близких людей.

    «Мама с крестной давно хотели спеть дуэтом и частенько обсуждали эту идею. Я об этом знала, поэтому решила сделать сюрприз и воплотить в реальность их мечту. Для меня семья всегда была и будет на первом месте, и я не упускаю возможности порадовать близких, ведь видеть их горящие глаза – невероятное счастье», – рассказала Настя Каменских.

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