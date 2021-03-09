СМИ: Warner Bros. снимет продолжение «Гарри Поттера»

Многие пользователи Твиттера начали высказываться против участия Джоан Роулинг

Глава компании WarnerMedia Джейсон Килар рассказал о продолжении киносаги о Гарри Поттере, об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. По информации инсайдеров, речь идет о развитии истории о Гарри Поттере в формате сериала для HBO Max, а также экранизации театральной пьесы Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

«Есть такая вещица под названием «Гарри Поттер» — одна из самых обожаемых франшиз. И мы невероятно благодарны за то, что можем сотрудничать с Джоан Роулинг, и в этом есть много радости и потенциала», - заявил на конференции Morgan Stanley Джейсон Килар.

Килар не уточнил, какими именно могут быть планы развития этой истории, но недавние слухи указывают на то, что Warner Bros. стремится расширить знаменитую франшизу, выпустив телесериал о Гарри Поттере. В конце января источники THR сообщили, что сериал для платформы HBO Max уже находится в разработке.

Недавно в СМИ также появлялась информация о полнометражном продолжении истории по мотивам пьесы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя», премьера которой состоялась в Лондоне в 2016 году.

Однако многие пользователи Твиттера начали высказываться против участия Джоан Роулинг в продолжении саги. Причина такого негативного отношения к автору «Гарри Поттера» проста: ее по-прежнему считают трансфобом из-за скандального высказывания о том, что месячные бывают только у женщин.